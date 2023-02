Abstimmungen im Juni – Kanton Bern entscheidet über Elternzeit und Schuldenbremsen Die Stimmberechtigten des Kantons Bern stimmen am 18. Juni über eine kantonale Elternzeit und eine Verfassungsänderung für Anpassungen an den Schuldenbremsen ab.

Im Kanton Bern stimmen die Bürgerinnen und Bürger im Juni über eine kantonale Elternzeit ab. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die Initiative fordert die Einführung einer 24-wöchigen Elternzeit im Kanton Bern. Diese Zeit soll zusätzlich zum bestehenden Mutterschaftsurlaub bezogen werden können. Jeder Elternteil würde demnach je sechs Wochen erhalten, die restlichen 12 Wochen könnten Mutter und Vater frei unter sich aufteilen.

Das Kantonsparlament hatte die Volksinitiative im Dezember mit 95 zu 52 zur Ablehnung empfohlen.

Weiter entscheidet das Stimmvolk im Juni, ob die Schuldenbremse der Investitionsrechnung gelockert werden soll. Der Grosse Rat hatte der Vorlage im vergangenen November mit 117 zu 24 Stimmen zugestimmt.

In Zukunft sollen auch Überschüsse aus den Vorjahren für Investitionen verwendet werden können. Hintergrund sind die hohen Investitionen, die der Kanton Bern in den kommenden Jahren tätigen will. Dazu gehören beispielsweise die Campusse der Berner Fachhochschulen in Biel und Bern.

Die heutige Regelung sieht vor, dass Schulden in der Investitionsrechnung in den Folgejahren kompensiert werden müssen.

sda/sih

Fehler gefunden?Jetzt melden.