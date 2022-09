Utzenstorf saniert Gemeindegebäude

In der Gemeinde Utzenstorf kann die gemeindeeigene Liegenschaft an der Gotthelfstrasse 6 saniert und umgebaut werden. So wird etwa das Erdgeschoss neu zu einem ebenerdigen Gemeindearchiv umfunktioniert. Zudem wird ein öffentliches WC eingebaut.

Beide dafür nötigen Vorlagen wurden angenommen: Die Teilerneuerung der Liegenschaft Gotthelfstrasse 6 mit einem Kredit von rund 914'000 Franken mit 1218 Ja-Stimmen zu 491 Nein-Stimmen; die Übertragung der Liegenschaft vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen zum Buchwert von 850'000 Franken mit 1310 Ja zu 390 Stimmen. (mob)