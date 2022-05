3:0 gegen GC – Abschied und Aufbruch Der scheidende Miralem Sulejmani verabschiedet sich mit einer letzten Torvorlage – YB beendet die Saison nach dem Heimsieg auf Rang 3. Moritz Marthaler

Ein Hoch auf ihn: Miralem Sulejmani nach seinem 219. und letzten Spiel für YB. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Und jetzt bitte: Augen zu. Wir spulen zwei Jahre vor und sind in der Saison 2023/24, die Super League spielt im neuen Modus – und verfolgt gespannt, wer sich mit 17 Punkten Rückstand auf die Spitze noch den Zutritt zum Meisterschaftsplayoff sichert und dort um den Titel spielt. Basel oder YB?

Nun, das Gedankenexperiment hat seinen wahren Kern, die Young Boys balgen sich am Ende der aktuellen Saison tatsächlich mit dem FCB um Rang 2. Und lange Zeit sieht es so aus, als gelänge den Bernern mit einem Sieg gegen GC am Ende einer schwierigen Spielzeit tatsächlich noch ein Prestigeerfolg. 1:0 führen sie in einer etwas mühseligen Partie, dank einem frühen Treffer von Christian Fassnacht, der nach seinem Kopfballtor aber sofort sein Trikot auszieht und mit dem Leibchen darunter zeigt, um wen es an diesem Nachmittag den meisten im Stadion wirklich geht: um die Nummer 10, Miralem Sulejmani, nach sieben Jahren und 219 Spielen für YB eine Legende der neueren Vereinsgeschichte und gegen GC zum Abschied in der Startformation mit der Captainbinde am Arm.

Auch Faivre sagt leise Adieu

Sulejmani also tut schon nach wenigen Minuten, was er für YB während Jahren getan hat, täuscht rechts an, zieht links an seinem Gegenspieler vorbei, bedient mit seiner Flanke Fassnacht, Tor für YB, ein erstes Mal Ovationen im ausverkauften Wankdorfstadion.

Dass nach mühseligen Monaten in einer Partie mit Kehraus-Charakter 31’120 Zuschauer da sind, sagt vieles aus, über den Status des Fussballers Sulejmani in Bern, über den Kredit bei der Fanbasis, von dem der Club nach fünf Titeln in vier Jahren aktuell zehrt. «In diesen Jahren ging es für uns steil aufwärts», sagt Fassnacht, der mit seinen drei Verletzungen innerhalb der gleichen Saison wie kein Zweiter für eine YB-Saison voller Pech und Pannen steht. Aus schwierigen Zeiten könne man immer viel lernen, sagt Fassnacht noch. Es klingt wahlweise wie ein Versprechen an den Anhang oder ein Zuspruch an sich selbst.

Vollends überzeugen die Young Boys auch in diesem letzten Spiel der Saison nicht, zu schnell nehmen sie nach der ersten guten Phase den Fuss vom Gas, lassen die sich nur noch in theoretischer Barrage-Gefahr befindenden Grasshoppers aufkommen und kassieren in der zweiten Halbzeit beinahe den Ausgleich, als Guillaume Faivre im YB-Tor einmal gegen Hayao Kawabe, dann gegen Francis Momoh retten muss.

Faivre ist noch so einer, der sich an diesem Nachmittag verabschiedet. Nach zwei Jahren in Bern sagt der 35-jährige Neuenburger – einer von sechs eingesetzten YB-Torhütern in dieser Saison und immerhin mit drei Auftritten in der Champions League – leise Adieu, er beendet seine Karriere. Zu seinen letzten Minuten in Gelb-Schwarz kommt er kurz nach der Pause, unter dem minutenlangen, tosenden Applaus, der bei der gleichzeitigen Auswechslung von Sulejmani aufkommt, ersetzt er von Ballmoos.

Nach 76 Minuten und mitten in dieser GC-Druckphase erzielt Wilfried Kanga nach einem massgenauen Steilpass von Fabian Rieder das 2:0, kurz vor Schluss gelingt Joël Monteiro das 3:0. YB gewinnt die Partie am Ende überlegen, aber weil dem FCB in seinem Heimspiel gegen Lugano noch das 2:1 gelingt, wird es nichts mit dem Prestige, nichts mit dem zweiten Platz.

So was hat er noch nie erlebt: Miralem Sulejmani zu Gast in der YB-Fankurve. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Nach dem Schlusspfiff interessiert das kaum jemanden. Der YB-Anhang bittet den Helden des Tages in die Fankurve, deckt ihn mit Sprechchören und viel Zuneigung ein. Als der 33-jährige Serbe später zum Interview erscheint, wischt er sich die letzte Träne aus dem Gesicht und sagt, dass er eine solche Begegnung noch nie zuvor erlebt habe.

Nach fünf Jahren in Amsterdam gab es ein nettes Plakat, in Lissabon bei Benfica war er nur zwei Jahre, «den Rest meiner Karriere habe ich hier verbracht», sagt er und zeigt bedeutsam ins Stadion. Es ist eine Karriere, die an dieser Stelle zu einem runden Abschluss kommen könnte. Sulejmani sagt, er habe noch Lust auf Fussball, «zuerst aber fahre ich mit meiner Familie in die Ferien, dann schaue ich, was da ist, wohin es gehen könnte».

Wie gross wohl das Bedürfnis nach Spannung ist?

Mit Rang 2 ist es für YB im abschliessenden Spiel nichts geworden, aber ein weiteres kleines Fernduell geht an diesem Nachmittag nach Bern. FCZ-Stürmer Assan Ceesay trifft zwar im Letzigrund gegen das sich leidenschaftlich gegen die Barrage wehrende Luzern zum zwischenzeitlichen 2:0, rückt so bis auf zwei Treffer an den abermals verletzt fehlenden YB-Angreifer Jordan Siebatcheu (22 Treffer) heran. Doch der FCL dreht das Spiel (und muss nach Sions spätem 3:3 gegen Servette doch noch in die Relegation), Ceesay wird bald ausgewechselt, und so steht fest: Wieder stellen die Young Boys den Torschützenkönig, zum vierten Mal seit 2019 und Guillaume Hoarau sowie danach zweimal in Folge Jean-Pierre Nsame.

Am Ende also verabschieden sich die Young Boys einigermassen versöhnlich in die Sommerpause. Nach dem Abschied wartet Aufbruch, sehr bald schon werden sie ihre Trainerfrage klären, am 13. Juni ist Trainingsauftakt. Und dann steht man in der Übergangssaison zum neuen Modus. Wobei sich nach einem Wochenende mit dem unfassbar engen Aufstiegsrennen in der Challenge League sowie einem neuen Zuschauerrekord in der Super League (104’495 Fans in der letzten Runde) die Frage stellt, wie gross das Bedürfnis nach künstlich erzeugter Spannung wirklich ist. Augen zu – und durch.

Moritz Marthaler schreibt für Tamedia in wechselnden Rollen seit 2010 über Sport im Allgemeinen und Fussball im Besonderen. Mehr Infos @momarthaler

