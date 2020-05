Umrüstung von Strassenlampen – Abhängigkeit von China führt zu Lieferproblemen Die Lieferung von LED-Chips aus China zur Produktion von Strassenleuchten ist unterbrochen. Die Bestände reichen aber vorerst noch aus. Bernhard Ott

An der Bernstrasse in Zollikofen hat der Kanton «intelligente» LED-Leuchten installiert, die nach Bedarf leuchten. Foto: Valérie Chételat

Gesichtsmasken, Medikamente, Desinfektionsmittel – und nun auch LED-Leuchten: Die Corona-Krise zeigt, in welch hohem Mass die Schweiz von globalen Lieferketten abhängig ist. So musste das kantonale Tiefbauamt die geplante Neuausschreibung eines Mehrjahresvertrags zur Lieferung von LED-Strassenleuchten mit Bewegungsmeldern um vorerst ein Jahr auf 2021 verschieben. LED-Leuchten sind an sich schon sparsamer als herkömmliche Lampen. Noch sparsamer werden sie dank intelligenter Steuerung durch Bewegungsmelder. Diese lassen die Lampen erst dann richtig hell erleuchten, wenn sich eine Person, ein Velo oder ein Auto nähert. Ohne «Kundschaft» dimmen die Leuchten auf Orientierungsbeleuchtung, womit massiv Strom eingespart werden kann.