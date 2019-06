Abgezockte Senioren: Altersheime verlangen zu viel Geld

30 Alterszentren stellen ihren Bewohnerinnen und Bewohnern seit Jahren teils massiv zu hohe Rechnungen für die Hotellerie. Das zeigt eine schwarze Liste, die der Regierungsrat aufgrund national erhobener Daten (Somed-Statistik) zusammengestellt hat.

Am 9. Oktober 2018 verschickte die Gesundheitsdirektion die Liste an die Gemeinden und an die Bezirksräte und erinnerte sie an ihre gesetzliche Pflicht, kostendeckende Tarife in den Heimen durchzusetzen und keine Querfinanzierungen des Pflegebereichs aus der Hotellerie zuzulassen. Weiter wird im Brief kritisiert, dass kein einziges von allen 120 Zürcher Alterszentren die Einhaltung des Kostendeckungsprinzips ausweise, obwohl auch das gesetzlich vorgeschrieben wäre.