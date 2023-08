Abgangsentschädigungen für Politiker – Abgewählter Frauenfelder Stadtrat erhält 1,29 Millionen Franken Ruhegehalt 28 Jahre lang soll der Frauenfelder SVP-Politiker Andreas Elliker nach seiner Abwahl eine Rente beziehen können. Allerdings gibt es einen Passus, der den Anspruch infrage stellt.

War nur vier Jahre im Amt: Der 37-jährige SVP-Politiker Andreas Elliker wurde im Februar als Stadtrat von Frauenfeld abgewählt.

Der Frauenfelder Stadtrat Andreas Elliker wurde im Februar abgewählt und erhält nun ein Ruhegehalt von insgesamt 1,29 Millionen Franken. Die Entschädigung, die auf einem Reglement basiert, das bisher noch nie angewendet wurde, sorgt für Diskussionen. Ausgeschiedene Stadtratsmitglieder haben demnach Anspruch auf eine Rente bis zum 65. Lebensjahr. Der 37-jährige SVP-Politiker erhielte somit 28 Jahre lang eine jährliche Rente von rund 45’000 Franken, hat das «Thurgauer Tagblatt» (zahlungspflichtiger Text) berechnet.

Elliker war Baudirektor und wurde nach vier Jahren überraschend abgewählt. Er will das Geld laut Thurgauer Zeitung beanspruchen, «es steht mir zu».

Das Reglement aus dem Jahr 1981 kam offenbar zuvor noch nie zur Anwendung, weil in Frauenfeld bisher kein amtierendes Stadtratsmitglied abgewählt wurde. Diskutiert wird nun, ob ein Passus greift, der besagt, dass die Ansprüche verfallen, wenn der Amtsinhaber die Nichtwiederwahl selbst verschuldet hat.

Ob Elliker die Entschädigung erhält oder nicht, entscheidet der Gemeinderat. Mehrere Politiker kritisieren das Reglement als «veraltet» und fordern eine Anpassung bezüglich Dauer der Amtszeit und Alter.

Auch in den Städten Zürich und Bern gibt es ähnliche Abgangsentschädigungen für Behördenmitglieder. Zürich hat im September 2022 ein neues Reglement in Kraft gesetzt, mit dem die Ansprüche stark gekürzt wurden. Zuvor hatte die Auszahlung von 690’000 Franken an einen Kreisschulpflege-Präsidenten für rote Köpfe gesorgt.

Zwischen 2006 und 2021 hat die Stadt Zürich insgesamt knapp 6,7 Millionen Franken an abgetretene Behördenmitglieder ausgezahlt.

ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.