Aufräumen in der Armee – Abgang der Nummer 2 steht bevor Der frische Wind, den Bundesrätin Viola Amherd ins VBS bringt, hat personelle Konsequenzen: Der umstrittene Korpskommandant und Ex-Luftwaffenchef Aldo C. Schellenberg geht vorzeitig in Pension. Adrian Schmid

Korpskommandant Aldo C. Schellenberg verabschiedete im Juni in Walenstadt das letzte Bataillon, das für die Armee im Corona-Einsatz stand. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Auf einem Schleudersitz sass Aldo C. Schellenberg bereits, jetzt wird der stellvertretende Armeechef auch noch aus dem Cockpit geschossen. Der 61-Jährige hatte zuletzt über einen frühzeitigen Abgang verhandelt, nun soll er per Ende Jahr vorzeitig in Pension gehen. Das Verteidigungsdepartement (VBS) bereitet einen entsprechenden Antrag vor, der demnächst dem Bundesrat vorgelegt wird. Dies bestätigen voneinander unabhängige Quellen.