Manche sind eben mehr Ausländer als andere. Es scheint einen tief in unserem Unbewussten operierenden Gradmesser für das Ausmass an Ausländersein einer einzelnen Person oder einer bestimmten ethnischen Gruppe zu geben. An dem einen Ende dieses Spektrums des Ausländerseins – oder nennen wir es ruhig: Schweregrad des Andersseins – begegnen wir zum Beispiel dem Amerikaner oder Briten, der in die Schweiz immigriert ist.