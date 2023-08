Abenteuer Ozeanüberquerung – Wie ich mit dem Segelschiff bis in die Karibik reiste Einmal im Leben wie Kolumbus nur mit der Kraft des Windes den Atlantik überqueren: Viele Segler träumen davon. Unsere Autorin wollte das Faszinosum verstehen, wagte sich an Bord eines Dreimasters – und hatte ein bisschen Angst, dass ihr in den zwei Wochen langweilig werden könnte. Spoiler Alert: Das passierte nicht. Brigitte Jurczyk

Die 28 Segel der Windjammer Sea Cloud Spirit bringen es auf eine Fläche von total 4100 Quadratmetern. Foto: Sea Cloud Cruises

Jupiter schwankt ein bisschen. Aber der «Goldjunge» strahlt dennoch hell und klar – hoch oben am nachtschwarzen Firmament, wo ihn Milliarden von Sternen umschwärmen. Der Planet, der sich da so übergross leuchtend über unserem Schiff zeigt, übt eine seltsam magische Anziehungskraft aus. Vielleicht, weil er Glück verspricht?

Die Gäste des Dreimasters Sea Cloud Spirit liegen jedenfalls schon in Poleposition. Der an Bord mitfahrende Astrophysiker Dirk Soltau hatte ihnen am Vormittag etwas ganz Besonderes versprochen: einen Goldregen, der in Form der Leoniden – eines Sternschnuppenstroms – den Nachthimmel in ein funkelndes Feuerwerk verwandeln würde. Nun sind die Liegemuscheln auf dem dunklen Deck voll von Passagieren, die vor Aufregung nicht schlafen können: Was wird jetzt gleich passieren?

42 Gäste, 80 Mann Besatzung

Es ist Mitte November. Und die Sea Cloud Spirit, ein Windjammer, der vor ein paar Tagen den sicheren Hafen von Gran Canaria verlassen hat, will den Atlantik überqueren – und zwar nur mit der Kraft des Windes. Genau so, wie das einst Christoph Kolumbus getan hat. Der und seine Mannschaft stachen allerdings nicht zum Vergnügen in See; Sie waren auf der Suche nach einer Westroute nach Ostasien und stiessen dabei – eher ungeplant – auf Neuland.

Fast anderthalb Stunden dauert es, bis alle Segel gesetzt sind: 17 Mann und 2 Frauen klettern flink in die Wanten und lösen das Tuch der 28 Segel – insgesamt eine Fläche von 4100 Quadratmetern.

«Aber von der Funktionsweise her unterscheidet sich unser Schiff kaum von seinem», sagt Heiner Eilers, und man weiss nicht, ob man das nun gut finden soll. Der mit seinen 33 Jahren noch junge Kapitän, so wird sich bald herausstellen, ist doch schon ein erfahrener Seebär, der Schiff, Mannschaft und Passagiere fest im Griff hat. Das ist auch gut so. Schliesslich soll er den Windjammer über 3400 Meilen mithilfe der Passatwinde in 16 Tagen bis St. Maarten in der Karibik segeln.

Willkommen an Bord! 16 Tage lang war die Sea Cloud Spirit das schaukelnde Zuhause unserer Autorin. Foto: Sea Cloud Cruises

Eine majestätische Erscheinung: Der Hauptmast der Sea Cloud Spirit ist 60 Meter hoch. Foto: Sea Cloud Cruises

Kapitän Heiner Eilers ist gerade mal 33. Sein Schiff und die Crew hat er aber voll im Griff. Foto: Brigitte Jurczyk



Mit an Bord: 42 Gäste, 80 Mann Besatzung, darunter der Service, der morgens schon das Frühstück zubereitet hat, wenn die ersten aus ihren Kabinen treten und in die Sonne blinzeln. Abends ist bereits das Bett aufgeschlagen, wenn das Glas Wein ausgetrunken, das letzte Seemannsgarn in der Lidobar zu Ende gesponnen ist, der Pianomann den Deckel über die Tasten legt.

Fast anderthalb Stunden hat es gebraucht, bis alle Segel gesetzt waren. 17 Mann und 2 Frauen – sechs pro Mast – kletterten flink in die Wanten und lösten das Tuch der 28 Segel – insgesamt eine Fläche von 4100 Quadratmetern. Eine Inszenierung, der die Passagiere fasziniert vom Deck aus folgten. «Ich habe den Atem angehalten, als sie in die Masten gestiegen sind», gesteht Nina, die das erste Mal an Bord eines Windjammers ist. Immerhin ist der Hauptmast fast 60 Meter hoch. Selbst für erfahrene Segler, die schon mit kleiner Crew den Transatlantiktörn wagten, wirkt das Segelsetzen wie ein perfekt synchronisiertes Ballett.

Plötzlich dieses ungeheure Glücksgefühl

Nun bläht sich das schneeweisse Tuch an drei Masten, unterteilt in jeweils fünf bis sechs Segel, in das Blau des Himmels und lässt die Sea Cloud Spirit fast lautlos durchs Wasser gleiten. Zu hören sind nur die Wellen, die am Bug brechen, und das Wasser, das am Schiffsrumpf entlangzieht. Der Wind gibt die Richtung vor. Es ist tatsächlich derselbe Kurs, den Kolumbus vor über 500 Jahren nahm. Von den Kanarischen Inseln aus zeigte der Kompass erst einmal Richtung Südwesten, bevor der Grosssegler kurz vor den Kapverden Kurs auf die Karibik nahm.

Am dritten Tag hat jeder mit jedem mal gesprochen, am vierten Tag duzt man das Personal. Ab Tag fünf stellt sich Tiefenentspannung ein.

«Im November können wir sichergehen, dass uns die Passatwinde von hier aus ziemlich konstant mit Windstärke vier bis fünf über den Ozean bringen», erklärt der Kapitän. «Das macht es möglich, auch nachts durchzusegeln.» Und das ohne, dass «das Meer mit dem Schiff Tango tanzt», ergänzt Niels, der zum ersten Mal Gast auf der Sea Cloud Spirit ist, aber seit seiner Jugend segelt. Sprich: Der Dreimaster bewegt sich fast unmerklich durchs Wasser. Er schwankt kaum. Seekrank wird dabei niemand.

Von Las Palmas auf Gran Canaria nach Philipsburg auf St. Maarten: Der Kurs der Sea Cloud Spirit. Foto: Brigitte Jurczyk

Eincremen nicht vergessen! Auf Deck lässt es sich gediegen chillen. Foto: Brigitte Jurczyk

16 Tage auf See heisst: 16 Tage weiter Horizont. Kein Haus versperrt die Sicht. Kein Baum stellt sich in den Weg. Dafür sieht man jeden Tag die Sonne aus dem Wasser steigen und auf der anderen Schiffsseite wieder im Meer versinken. Vom Deckchair aus zuzuschauen, wie sich Wolken aufbauen, bizarre Türme bilden, abregnen und sich ein kompletter Regenbogen übers Wasser zieht, erweist sich plötzlich als ungeheures Glück.

Der afrikanische Kontinent ist jetzt genauso weit entfernt wie der amerikanische. Ringsherum nur das Meer, unterm Kiel 5000 Meter Wasser.

Frühstück, Lunch und Abendessen unterteilen den Tag, geben ihm Struktur. Am Vormittag zum Vortrag in die Bibliothek, am Nachmittag eine Stunde ins kleine Gym. Zum Apéro trifft man sich an der Lidobar auf einen Gin Tonic oder ein Bier. Am dritten Tag hat jeder mit jedem mal gesprochen, am vierten Tag duzt man das Personal. Ab Tag fünf stellt sich keine Langeweile, dafür Tiefenentspannung ein. Nachts sacht in den Schlaf geschaukelt zu werden, wird den meisten später an Land fehlen.

Das Schiff ist jetzt mitten auf dem Atlantik. Der afrikanische Kontinent ist genauso weit entfernt wie der amerikanische. Rings herum nur das Meer, auf dem die Gischtkronen tanzen. 5000 Meter Wasser unterm Kiel. Ein bisschen fühlt es sich an, wie verloren in einer winzigen Nussschale auf dem unendlichen Weltmeer zu treiben.

Schon seit Tagen ist kein einziges Schiff gesichtet worden. Tatsächlich lässt sich – so weit vom Land entfernt – doch hin und wieder ein Vogel auf der Reling nieder und wird wie ein Geist bestaunt. Ein Minkwal-Paar taucht plötzlich auf, begleitet die Sea Cloud Spirit eine kurze Weile und taucht wieder ab. Der erste dicke Schinken, für den sich zu Hause nie die Zeit fand, ist schon ausgelesen. Der zweite bleibt in der Kabine liegen – längst hat man an Bord einen interessanten Gesprächspartner getroffen, der einem neue Welten eröffnet.

Für viele erfüllt sich hier ein Lebenstraum

«Das ist schon etwas sehr Spezielles, diese Reise», sagt Fabian, der junge Barmann aus Österreich. «Hier lernst du Menschen in einer irrsinnig kurzen Zeit sehr, sehr intensiv kennen.» Kein Landausflug würfelt die Gruppe neu zusammen. Man kann sich nur schlecht aus dem Weg gehen. Will man ja auch nicht. «Wer auf solch einen Transatlantiktörn geht, tickt schon ein bisschen anders als die meisten.»

Blau und Weiss: Das sind die Farben, die auf See dominieren. In den Korbliegen lässt sich nachts fantastisch der Sternenhimmel bestaunen. Foto: Brigitte Jurczyk

Alle Hände voll zu tun und trotzdem gut gelaunt: Servicefachkraft Sarah und Barmann Fabian aus Österreich gehören der 80-köpfigen Crew an. Foto: Brigitte Jurczyk

Man kommt sich hier sehr nah, die Atlantiküberquerung schweisst zusammen. Für viele ist es ein Lebenstraum, der sich hier erfüllt. Einige sind Wiederholungstäter – wie Knut. Der schaut aufs Meer und muss schmunzeln: «Die Welle, die da kommt, kenne ich schon!»

Irgendwann will die junge Mannschaft Abwechslung, organisiert einen Piratenabend, tritt mit eigener Band auf. Später wummern Discobeats aus den Lautsprechern übers Lidodeck, das – freigeräumt – jetzt als Tanzfläche dient. Und schon wirbeln alte Seebären mit mitteljungen Seejungfrauen umher zu «Stayin’ Alive» und «Fairground». Macht nichts, dass ausgerechnet heute Abend der Traditionssegler bedenklich schaukelt. Was macht das schon, man ist ja eh in Bewegung. Erst als Rod Stewart «I Am Sailing» anstimmt, verlassen die Letzten das Deck.

An Tag 15 kommt endlich Land in Sicht. Grosses Staunen, als hätte man nicht mehr damit gerechnet. «Ich hätte immer so weitersegeln können», bedauert Joachim. Vor St. Maarten lässt die Sea Cloud Spirit den Anker an der Kette hinunterrasseln, blaue Schwimmmatten kommen ins Wasser. Von einer kleinen Plattform aus springen die Passagiere ins Meer. Ein ausgelassener Moment, in das nasse Element zu tauchen, das einen so lange umgeben hat, ohne dass man es hätte berühren können.

Es ist die letzte Nacht an Bord, aber auch diesmal verpassen die Leoniden ihren grossen Auftritt. Das Himmelsspektakel fällt aus. Dafür liegt der Glanz von Jupiter über dem Dreimaster und allen, die an Bord sind. Man war gern in seiner Nähe.

Die Reise wurde unterstützt von Sea Cloud Cruises.

Lust bekommen, mal mitzufahren? Die Sea Cloud Spirit ist das jüngere Schwesterschiff der legendären Sea Cloud, die als Privatjacht 1931 in Kiel vom Stapel lief. Weltweit gibt es nur zwei Reedereien, die Atlantiküberquerungen mit Drei- oder Viermastern anbieten. seacloud.com Die Sea Cloud Spirit ist 138 Meter lang und bis zu 17 Meter breit. Gesamtfläche der 28 Segel: 4100 Quadratmeter. Zahl der Crewmitglieder: max. 85. Passagiere: max. 136.

Wenn die Windverhältnisse es zulassen, wird gesegelt; zusätzlich verfügt der Grosssegler über zwei sparsame dieselelektrische Motoren fürs An- und Ablegen in den Häfen. Die nächste Transatlantikreise mit der Sea Cloud Spirit ab Gran Canaria nach St. Maarten startet am 11. November 2023, eine weitere mit dem Schwesterschiff Sea Cloud am 27. November 2023.

Am 29. November macht sich ferner die Sea Cloud II ebenfalls nach St. Maarten auf, sticht allerdings ab der Kapverden-Insel Santiago in See. Preis der 16-tägigen Atlantiküberquerung von Gran Canaria nach St. Maarten in der Karibik: ab ca. 9500 Fr. pro Person in der Doppelkabine. Hinzu kommen die individuelle Anreise nach Gran Canaria sowie die Rückreise aus der Karibik.



Buchtipps für die Tage an Bord:

Stefan Kruecken: Das muss das Boot abkönnen. Durch Sturm und Krise. Was wir von Kapitänen lernen können. In Gesprächen mit mehr als 150 Kapitänen sammelte der Autor die besten Strategien, um die Familie, Firma oder sich selbst durch den Orkan zu bekommen. Ankerherz-Verlag 2022, 194 S., ca. 45 Fr.

Herbert Clyde Lewis: Gentleman über Bord. Ein falscher Schritt – und der New Yorker Geschäftsmann Henry Preston Standish landet kopfüber im Pazifik. Niemand auf der Arabella bemerkt sein Verschwinden. Roman. Mare-Verlag 2023, 176 S. ca. 40 Fr.

Grafik: Jürg Candrian, SonntagsZeitung

Mehr News & Geschichten Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Lesen Sie die komplette SonntagsZeitung hier im E-Paper.

Fehler gefunden?Jetzt melden.