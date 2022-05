Podcast zum Schweizer Fussball – Abbild der YB-Saison – nur ein Berner im Team der Saison Die «Dritte Halbzeit» präsentiert ihre Mannschaft der Super League 2021/22. Florian Raz

Die Diskussion droht schon bei der Frage nach dem Goalie der Saison zu entgleisen. Aber dann verläuft die Wahl für das Team der Saison unserer Podcast-Runde doch erstaunlich harmonisch. Der FC Zürich dominiert noch einmal die Liga. Aber wie hätte es auch anders kommen können nach dem überzeugenden Meistertitel?

Am Ende schaffen es sechs FCZ-Spieler in unsere Mannschaft. Dazu kommt unbestritten mit dem abgetretenen Meistertrainer André Breitenreiter ein weiterer Zürcher. Die einzigen wirklich umstrittenen Positionen: Im zentralen Mittelfeld setzt sich Sandi Lovric von Cupsieger Lugano etwas überraschend gegen den Zürcher Antonio Marchesano durch. Und im linken Mittelfeld schafft es mit Filip Ugrinic einer von Barrageteilnehmer Luzern ins Team. Er schlägt Kastriot Imeri (Servette) und Liam Millar (Basel).

Die Mannschaft unserer Podcaster. Auf der Ersatzbank: Brecher (Zürich), Pelmard (Basel), Lavanchy (Lugano), Marchesano (Zürich), Imeri (Servette) und Celar (Lugano).

Für einmal unterscheidet sich das Team unseres Podcasts nicht gross von jenem unserer Hörerinnen und Hörer. Hier kommt mit Marchesano ein Siebter aus dem Meisterkader zum Einsatz. Und auf links schlägt der Servettien Imeri ganz knapp den Basler Millar. Ansonsten sind die Teams identisch.

Die Mannschaft unserer Hörerinnen und Hörer. Auf der Bank: Brecher (Zürich), Pelmard (Basel), Frei (Basel), Millar (Basel), Fassnacht (YB), Lavanchy (Lugano) und Rieder (YB).

Wann welches Thema besprochen wird

03:17 Barrage Luzern - Schaffhausen

07:53 Neuer Sportchef bei YB

14:10 Unsere Mannschaft der Saison

1:04:18 Nations League

1:04:35 Women’s Super League

