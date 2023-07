Abo Interview mit Olaf Scholz – «Ab und an lese ich auch Comics» Der deutsche Kanzler gilt als Leseratte. Ein Gespräch über gute Bücher – und was er daraus für das Leben lernte.

Nils Minkmar , Nicolas Richter

Der deutsche Kanzler schaut vergnügt drein. Er scheint sich zu freuen auf das Gespräch, was offensichtlich am Thema liegt: Ausnahmsweise soll es mal nicht um Krieg oder Energiesorgen gehen, sondern um seine Lesegewohnheiten. Olaf Scholz (65) ist bekannt dafür, dass er viele Bücher konsumiert und dabei ein beachtliches Fachwissen über Sachthemen und Literatur angehäuft hat. Zuweilen wird ihm ja vorgeworfen, etwas gebremst zu sein in seiner Aussendarstellung. Beim Thema Lesen aber zeigt sich Scholz auskunftsfreudig und humorvoll, zuweilen deutet er sogar Leidenschaft an. Literatur ist offensichtlich eine Welt, in der er zu Hause ist.