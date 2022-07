Nach dem Hochwasser in Schangnau – Ab Samstag ist Wandern möglich – aber mit Vorsicht Die Gemeinde rät von Ausflügen ins Gebiet Kemmeriboden ab – und das Räbloch ist gesperrt. Die Behörden bitten um Rücksichtnahme. Susanne Graf

In Schangnau ist jetzt weniger Wandern angesagt als Aufräumen. Foto: Christian Pfander

Noch sind die Wanderwege in Schangnau gesperrt. Seit am Montagnachmittag ein kurzer heftiger Niederschlag für Überschwemmungen im Gebiet Kemmeriboden und Bumbach gesorgt hat, sind Freizeitaktivitäten in der Region nicht mehr möglich.