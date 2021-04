Quarantäne-Ende in Sicht – Ab Montag gilt für den SCB wieder «courant normal» Der SC Bern darf das Mannschaftstraining nach einer Corona-bedingten Zwangspause am Montag wieder aufnehmen. Damit wird das Pre-Playoff wie geplant am Mittwoch beginnen. Marco Oppliger

Freude herrscht beim SCB: Ab Montag dürfen sich die Berner für das Pre-Playoff vorbereiten. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Während andere in den kommenden Tagen Ostereier suchen, werden die Spieler des SC Bern die Feiertage – wie bereits Weihnachten – in Quarantäne verbringen. Aber wenigstens können sie sich auf das freuen, was vor ihnen liegt: das Pre-Playoff.

Denn am Ostermontag dürfen die Berner, die vier Corona-Fälle in ihren Reihen hatten, das Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Somit können sie zweimal trainieren, ehe am Mittwoch das Pre-Playoff beginnen wird. Sofern natürlich Corona die Pläne der Liga nicht wieder durchkreuzt…

Noch früher als der SCB darf der EHC Biel ins Geschehen eingreifen. Seit letztem Freitag befanden sich die Bieler, bei denen drei Spieler positiv getestet wurden, in Quarantäne. Am Donnerstag nun durften sie wieder trainieren, womit sie die verbleibenden Qualifikationsspiele gegen Servette und Zug bestreiten können. Damit bietet sich Biel die Chance, sich noch direkt für das Playoff zu qualifizieren.

Für sämtliche Teams, die im Kampf um den Meistertitel mitmischen werden, beginnt spätestens am kommenden Samstag die sogenannte Double-Bubble.

