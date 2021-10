Mundart-Glosse über ein Generationentreffen – Ab in nögschte Zyklus vo Verwertig Beim Versuch, der Grossmutter ihren Lebensentwurf zu erklären, wird der Autorin ihr eigener «Wachstumsirrtum» vor Augen geführt. Xymna Engel

«Alles wird chrüüz und quer und per sofort vo da nach det gkarret, verpackt, usglieferet, ussortiert und wieder in recyclebari Schnipsel geschredderet.» Foto: Stefan Schaufelberger

Sie chöng sichs bim beschte Wille nöd vorstelle. Meint d Grosmueter. S Lebe vo de Enkelin. En Impuls vo Erklärig fahrt durd Enkelin. De Grosmueter erkläre. Wie s Lebe jetzt so isch. Demit sie sich öppis chan vorstelle.

Säge; Grosmami lueg da, mini Errungeschafte. Mis Foti i me Prospekt. Und da, mis Projekt. Min ernstzunehmende Output. Lueg emal. So schaffet me hüt. Selbstbestimmt und freudig iizwängt is Korsett vom internalisierte, neoliberale Modell. Und me träumt i de Nacht vo de Mails, wo mer tagsüber nonig het beantwortet. Und de Aasturm uf s Eigentliche, e unendlichi Startrampe – eventuell infinitesimali Aanöcherig an Stillstand, wunderbari Glückesschmiede. «Kulturschaffe …», stotteret d Enkelin. «Und?», frögt d Grosmueter, «Schaffsch es?» D Enkelin schwiigt.