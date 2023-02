Flughafen Bern-Belp – Ab Belp direkt nach Korsika oder Sardinien Der Flughafen Bern bietet Bernerinnen und Bernern im kommenden Sommer mehrere Destinationen im Mittelmeerraum an.

Im Sommer 2023 bietet der Flughafen Bern mehrere Flüge in den Mittelmeerraum an. Foto: Franziska Rothenbuehler

Am Flughafen Bern werden im kommenden Sommer auch Flüge an die Costa Blanca, nach Korsika und nach Sardinien angeboten. Das teilten die Betreiber des Flughafens in Belp am Mittwoch mit.

«Ab Bern in die Ferien fliegen» sei ein grosses Bedürfnis der Bevölkerung. Das habe sich im vergangenen Sommer gezeigt: Die Sommercharterflüge seien gut ausgelastet, einige Destinationen sogar ausgebucht gewesen.

Die Schweizer Regionalgesellschaft Helvetic Airways startet bereits Anfang Juni zu mehreren Destinationen im Mittelmeerraum. Neu angeflogen wird Alicante an der Costa Blanca im Südosten Spaniens. Die Destination wird im Auftrag der virtuellen Berner Fluggesellschaft Flybair angeboten.

Die Lübeck Air fliegt – ebenfalls im Auftrag von Flybair – neu ab Bern nach Bastia auf Korsika. Die Südtiroler Fluggesellschaft Sky Alp fliegt ab Ende Mai von Bern nach Olbia auf Sardinien, dies im Auftrag von Belpmoos Reisen.

