Ausflug – ab 24. Juni 2020 – Ab auf den Betelberg Am Betelberg verbirgt sich ein faszinierender Ort mit einem aussergewöhnlichen Landschaftsbild: Die

Gryden. Das Motto auf dem Höhenrundweg Gryden lautet: Wandern – Staunen – Geniessen! Aline Zwahlen

Bestellen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do)

Füllen Sie das Online-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch

Konditionen

Max. 6 vergünstigte Gutscheine pro espace.card. Die Anzahl vergünstigter Gutscheine ist limitiert.

Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.-

Gebuchte Gutscheine können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.

Bestellformular – hier ausfüllen

Die Wanderung startet bei der Bergstation der Gondelbahn Betelberg (Leiterli). Der erste Abschnitt des

Bergwanderweges führt über den AlpRundweg Leiterli, auf welchem es einen interessanten Mix aus originellen Informations- und Erlebnisstationen gibt. Der Weg führt meistens flach oder leicht kupiert Richtung Steinstoss. Der Weg gewährt auf dem ersten Abschnitt eine grandiose Aussicht zur geschützten Moorlandschaft, welche seit 1996 als „Moorlandschaft Haslerberg“ im Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung figuriert.

Angebot

Gutschein für Hin- und Rückfahrt auf den Betelberg (Endstation Leiterli)

Preise für Abonnenten

Vollzahler Fr. 23.- statt Fr. 34.-

½-Preis Abo / GA Fr. 19.- statt Fr. 28.-

Einlösbar

Vom 24. Juni bis am 18. Oktober 2020

Links

Lenk Bergbahnen