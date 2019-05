Ab 22 Uhr ist Ruhe

Erkennbar im Haus durch: Oft am Reden im Gang. Aber auch dadurch, dass er ab und zu fötzelt oder die Werbungen aus dem leeren Briefkasten räumt.

Aussehen: Dieser Typ Nachbar kann daherkommen, wie er will, wann er will und wo er will. Er kommt immer mit einem Lachen auf dem Gesicht und mit dem Ausdruck, als sei das Leben reines Honigschlecken. Meist trägt er eine Outdoorjacke, halbhohe Wanderschuhe. Sein Gang ist zackig, aber nie gehetzt (denn er hat ja immer Zeit für einen Schwatz).

Dialogfetzen: «Hey, wie gahts?» – «Was machsch?» – «Wotsch öppis trinke?»

Möglicher Nachbarschaftsdienst: Sich einfach mal Zeit für ihn nehmen.

Beliebtheitsskala (von 1 bis 5): 3. Auch wenn zu viel Nettigkeit nervt, manchmal ist man froh um so jemanden. (ema)

Die Nörglerin

Meist belegt Frau Nörgeli die oberste Wohnung im Haus, denn von da sieht sie alles so schön. Ihre eigenen Kinder sind bereits vor Jahren ausgezogen. Zeit genug also, um diesen Stadthipstern Recht und Ordnung zu lehren. Die erste Begegnung mit ihr findet meist wegen der noch fehlenden Gardinen statt. Oder haben Sie es gar gewagt, verbotenerweise am Samstag zu waschen?

Aussehen: Die verbliebenen grauen Strähnen werden alle zwei Wochen von Coiffeuse Tanja (von ennet der Strasse) zu einer Dauerwelle geformt. Zusammen mit dem immer gleichen geblümelten Kleid und der hellen Schürze gelingt ihr dieser biedere Oma-Look.

Erkennbar im Haus durch: Vor ihrer Wohnung liegt einzig der mausgraue Fussabtreter. Denn im Gegensatz zu ­allen anderen hält sich Frau Nörgeli an die Vorgabe 17 Absatz 3b des Mietvertrags. Diese verbietet Schuhschränke vor der Wohnung.

Dialogfetzen: Direkte Konfrontation ist nicht Frau Nörgelis Ding. Viel lieber schiebt sie passiv-aggressiv kleine handgeschriebene Notizzettel unter dem Türschlitz durch. Da stehen Dinge wie «Das Mass ist voll! Wenn ab sofort um 22.00 Uhr keine Ruhe ist, melde ich Sie dem Vermieter.»

Möglicher Nachbarschaftsdienst: Endlich mal das Schuhgestell in die Wohnung räumen, und zwar vor 21.59 Uhr.

Beliebtheitsskala: Klar eine 1. Meine Black-Metal-Hörerfahrung entwickelt sich erst kurz vor Mitternacht nach ein paar Bierchen. (saf)

Der unsichtbare Nachbar

Für die gemeine Städterin ist er der Wunschnachbar. Ihn selbst sieht sie nie, was sie sehr schätzt, weil sie wegen der Anonymität in die Stadt gezogen ist. Sie hört ihn, aber immer nur im Vorbei­gehen, weil sie hinter der Wohnungstür wartet, bis er seine Bleibe über der ihren erreicht hat. Was sie von ihm mitbekommt, sind lediglich die Spuren, die er hinterlässt. Wenn das Licht in der Waschküche noch brennt, wenn die nassen Schuhabdrücke im Treppenhaus ­davon zeugen, dass er eben nach Hause gekommen ist, wenn ein Zalando-Päck­li im Eingang steht, das an ihn adressiert ist. Dass er unsichtbar ist, hat sie erst mit der Zeit bemerkt. Und erfreut festgestellt, wie sehr ihr das behagt.