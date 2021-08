Seit Ende Juli vermisst – Aareschwimmer tot im Wohlensee gefunden Seit dem 29. Juli suchte die Berner Kantonspolizei nach einem vermissten Schwimmer in der Aare. Die Suche ging im Wohlensee zu Ende. Der junge Mann wurde tot geborgen.

Der Wohlensee vom Stauwehr bei Mühleberg aus in Blickrichtung Bern. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Der junge Mann, welcher seit Ende Juli nach einem Aareschwumm in Bern vermisst wurde, ist am vergangenen Dienstag tot im Wohlensee aufgefunden worden. Es handelt sich um einen 22-jährigen, im Kanton Bern wohnhaft gewesenen Schweizer.

Laut einer Mitteilung der regionalen Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei sichteten Einsatzkräfte der Seepolizei die Leiche vor einer Woche auf Höhe der Hasliflüe in Bern. Danach bargen sie den leblosen Körper.

Damit endete eine Suche, welche die Polizei am 29. Juli gegen Abend gestartet hatte. Damals erhielt sie die Meldung, ein junger Mann sei in der Aare in Bern in Schwierigkeiten geraten.

Laut damaligen Erkenntnissen hatte sich der Mann oberhalb des Marzilibads in Bern zum Schwimmen ins Wasser begeben und konnte sich nicht mehr selbständig ans Ufer retten. In der Folge verloren Drittpersonen den Schwimmer aus den Augen.

Im Rahmen der Suchaktion wurde sowohl vom Land als auch vom Wasser aus intensiv nach dem vermissten Schwimmer gesucht. Polizei und Staatsanwaltschaft schrieben damals, angesichts der starken Trübung und der hohen Fliessgeschwindigkeit der Aare sei die Suche sehr schwierig.

