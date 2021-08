Richtig buchstabieren – A wie absurd Zu wenig weiblich, zu nationalsozialistisch beeinflusst: Die Deutschen ersetzten ihre Buchstabiertafel mit Städtenamen. Und die Schweizer? Philippe Zweifel

Das grosse Abc: Richtig buchstabieren ist komplexer als gedacht. Bild: depositphotos

Eine weitere Sprachdebatte bahnt sich an, für einmal gehts nicht um den Genderstern: Weil es in der deutschen Buchstabiertafel weniger weibliche Vornamen hat als männliche, schlägt das Deutsche Institut für Normung eine radikale Neugestaltung der Tafel vor. Ab 2022 sollen darauf gar keine Vornamen mehr zu sehen sein – Schluss also mit «A wie Anton» oder «B wie Berta» –, stattdessen soll mit Städtenamen buchstabiert werden: von «A wie Augsburg» bis «Z wie Zwickau».

So stehts im Entwurf für die Norm 5009 «Ansagen und Diktieren von Texten und Schriftzeichen». Ein weiterer Grund für die Erneuerung ist die unrühmliche Vergangenheit der deutschen Buchstabiertafel. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden alle jüdischen Namen in der Tafel ersetzt. So wurde etwa aus «David» «Dora» und aus «Nathan» «Nordpol» - Letzteres, weil die Arier laut Nazi-Ideologie aus dieser Gegend der Welt kommen. Insgesamt tilgte die Sprachpolizei 14 Begriffe aus der Buchstabiertafel. Darunter auch «Y wie Ypsilon», das mit «Y wie Ypern» ersetzt wurde: der belgische Ort, an dem deutsche Soldaten 1915 im Ersten Weltkrieg erstmals Giftgas einsetzten.

Der Anstoss für das Nazi-Buchstabieren kam nicht von oben, sondern von einem besorgten Bürger. Foto: Wikipedia

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden diese Änderungen nur teilweise rückgängig gemacht. Aus dem von den Nazis eingeführten «S wie Siegfried» war zwar in den 50er-Jahren zumindest offiziell wieder «S wie Samuel» geworden, und auch «Zacharias» kam für den «Zeppelin» zurück. «N wie Nordpol» ersetzt aber auch heute noch «Nathan», und statt «David» wird noch «Dora» genutzt.

Zunächst lautete der Vorschlag des Sprachausschusses, zur Buchstabentafel vor der NS-Zeit zurückzukehren, zur sogenannten Weimarer Tafel. Doch da bestand besagtes Gender-Missverhältnis. Hätte man nicht einfach ein paar männliche Vornamen mit weiblichen ersetzen können? Auch diese Möglichkeit wurde geprüft – doch viele der bestehenden Vornamen in der Tafel seien ohnehin nicht mehr geläufig. Wer heisst heute schon Dora?

Internationale Buchstabiertafeln im Vergleich. Screenshot: PD

Dieselben Fragen stellen sich übrigens für die Schweiz, deren offizielle Buchstabiertafel an die deutsche angelehnt ist. Ohne Nazi-Nordpol notabene – hier buchstabiert man «N wie Niklaus». Doch ob die Schweiz genügend bekannte Städte aufweist, um die deutsche Städte-Strategie zu fahren? Schon beim Buchstaben «D» wirds prekär: Dübendorf ist die grösste Schweizer Stadt, die mit diesem Buchstaben beginnt. Und «I» erst: Illnau-Effretikon. Viel Glück beim Buchstabieren!

Nun kann man sich natürlich fragen, wozu es überhaupt solche Buchstabiertafeln braucht. Nun: In der Wirtschaft oder in Verwaltungen gibt es immer noch Situationen, in denen es einen Begriff zu buchstabieren gilt, zumal am Telefon. In der Luftfahrt ebenfalls, dort kommt allerdings die internationale Buchstabiertafel zum Zug, die Wörter vorgibt, die auf Englisch und den meisten anderen Sprachen verstanden werden. Zum Beispiel: «Papa/India/Lima/Oscar/Tango/Delta/Echo/Alfa/Delta.»

