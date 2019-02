«Seither ist England ein Sehnsuchtsort»

Wilfried Meichtry, Sie reisen diese Woche nach London und werden mit einem Atelierstipendium der Stiftung Landis & Gyr sechs Monate in der bri­tischen Hauptstadt verbringen. Würden Sie sich als anglophil bezeichnen?

Ich war 18-jährig, als ich mir mit Sportberichten für den «Walliser Boten» einen zweimonatigen England-Aufenthalt finanzierte. Es war meine erste Auslanderfahrung, zum ersten Mal in meinem Leben verliess ich das Wallis für länger als eine Woche. Ich hatte Glück: Ich kam an die Südküste nach Hastings zu einem ausgeflippten Ehepaar, bei dem es viel zu lachen gab und das sehr viel mit seinen Gaststudenten unternahm. Ich tauchte in die englische Kultur ein, war fasziniert von der Geschichte des Landes, seiner landschaftlichen Schönheit und dem Charme meiner Gasteltern. Eine neue Welt tat sich mir auf. Auch deshalb, weil mein Zimmergenosse Abdullah Salim war, der Sohn eines saudischen Ölscheichs, durch den ich zum ersten Mal mit der islamischen Kultur in Berührung kam. Die sechs Wochen in Hastings waren ein grosses Erlebnis, und England ist seither ein Sehnsuchtsort für mich.

Sie besuchen ein Land im Ausnahmezustand: Grossbritannien steht im Banne des Brexit, der das ganze Land spaltet, das politische Klima vergiftet und viele ausländische Beobachter nur noch den Kopf schütteln lässt. Werden Sie Ihr besonderes Augenmerk auf dieses Drama richten?

Ganz bestimmt. Ich hoffe immer noch, dass sich die schlimmstmögliche Wendung, der harte Brexit, vermeiden lässt. Auch wenn es im Moment nicht danach aussieht, hoffe ich immer noch auf ein zweites Referendum. Es wird interessant sein, den Entscheidungsprozess aus nächster Nähe zu verfolgen. Vielleicht gelingt es mir ja, einen Zuschauerplatz im britischen Unterhaus zu ergattern. Gerne würde ich eine der grossen Brexit-Debatten live verfolgen.

In Ihrer Atelierwohnung in Ost-London werden Sie nicht allein wohnen. Ihr 14-jähriger Sohn Ruben begleitet Sie. Wie kam es dazu?

Mein Sohn hat spontan Lust bekundet, mich zu begleiten, als meine Frau und ich ihn danach fragten. Er ist in der zweiten Sekundarschule und kommt im Herbst ans Gymnasium. Also stellten wir einen Antrag an seine Schule in Burgdorf, der zu unserer Freude bewilligt wurde. Dann suchten wir eine passende englische Schule für ihn. Die Schuluniform und die Ausrüstung fürs Cricket haben wir bereits gekauft. Wir freuen uns beide auf die Zeit in London. Das wird ein kleines Vater-Sohn-Abenteuer.

Sie werden in London auch an einem Roman mit dem Arbeitstitel «Die Suche nach Jean Donazzolo» arbeiten. Worum geht es?

Ich war von früher Kindheit an ein sehr neugieriger Mensch und habe meine Nase in die Bücher gesteckt. Als ich 1980 als Erster unserer Familie ans Kollegium Spiritus Sanctus nach Brig kam, warnte mich meine Grossmutter: «Pass auf, dass es dir nicht geht wie Onkel Jean. Der hat zu viel studiert – und ist gestorben!» Dieser Satz hat mich fasziniert. Das Schicksal von Onkel Jean, der um 1920 von einem Tag auf den anderen spurlos aus dem Wallis verschwand, kurbelt seither meine Fantasie an. Ist er abgehauen? Was hat er erlebt? Weil ich abgesehen davon, dass er 1927 in Buenos Aires geheiratet hat, kaum etwas weiss, erfinde ich meinem verschollenen Verwandten ein Leben.

Gibt es auch Projekte, für die Sie in London recherchieren werden?

Ich werde in den englischen Archiven nach den Lebensspuren von Percy Richard Donovan suchen. Der weit gereiste englische Schriftsteller liess sich in den 1930er-Jahren im Goms nieder, lebte in Reckingen in einer einfachen Holzhütte am Rottenufer und führte hier – ähnlich wie Henry David Thoreau in seinem Buch «Walden» – ein kon­templatives Leben. Als er sich die Haare wachsen liess und Frauenkleider zu tragen begann, waren die Gommer irritiert. Er legte sich sogar einen Frauennamen zu: Franca Graig. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde er verhaftet und nach England ausgeschafft. Hier kam er im deutschen Bombenhagel ums Leben. Im Goms blieb ein Koffer zurück, in dem er sein Tagebuch und seine Notizhefte auf­bewahrte. Vielleicht schlummert da ein nächster Stoff.

London ist eine Kultur- und Sportstadt mit einem gigantischen Angebot. Auf was freuen Sie sich besonders?

Auf das spontane Herumstreifen in der Stadt. Auf spannende Begegnungen und natürlich auf das vielseitige Kulturangebot in den Museen, Kinos und Theatern. Und auf den englischen Fussball. Mein Sohn ist ein grosser Fan der Tottenham Hotspurs – und so sind wir beide Mitglied geworden, weil man so besser an Tickets kommt. Der Club hat mir kürzlich sogar zum Geburtstag gratuliert. Das Champions-League-Spiel Tottenham Hotspurs - Borussia Dortmund im altehrwürdigen Wembley-Stadion wird sicher ein Highlight. Und natürlich hoffe ich auch auf einen anregenden Austausch mit den anderen Stipendiaten vor Ort.

Haben Sie auch vor, die britische Metropole in diesem halben Jahr hin und wieder zu verlassen und sich auf dem Land zu erholen?

Auf jeden Fall. Da werde ich mich mit meinem Sohn beraten. Es gibt eine ganze Reihe von Ausflugszielen, die mich und auch ihn reizen. Cornwall, Wales oder der Lake District im englischen Nordwesten. Die alten Städte und ihre grossen Kathedralen, zum Beispiel York im englischen Norden. Vielleicht kann ich meinen Sohn auch für eine längere Fusswanderung in Suffolk auf den Spuren des Dichters W.G. Sebald begeistern. Und natürlich möchte ich auch das mittelalterliche Rye wiedersehen, wo wir vor zwei Jahren für «Bis ans Ende der Träume», den Film über Katharina von Arx und Freddy Drilhon, gedreht haben.

Werden Sie auch in London gewisse Arbeitsroutinen und Schreibrituale befolgen?

Ich habe mir vorgenommen, nur halb so viel zu arbeiten wie in der Schweiz. Ein halbes Jahr im Zentrum von London zu leben, ist eine einmalige Gelegenheit. Zu einem reizvollen Schreibritual in grossen Städten gehören für mich externe Schreibplätze, die ich mir ausserhalb unseres kleinen Atelierhauses einrichten werde. Ziemlich sicher wird man mich ab und zu im Lesesaal der British Library antreffen.

