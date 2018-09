Die wertvollen Risse des Atomkraftwerks

Die Risse im Kernmantel des Atomkraftwerks Mühleberg sind ein altes Streitthema zwischen der Atomaufsicht und AKW-Gegnern. So auch nach der letzten Revision des Atomkraftwerks. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) hat Mitte September die Freigabe für die letzte Betriebsphase des AKW bis zu seiner definitiven Abschaltung Ende 2019 erteilt. Die Risse im Kernmantel seien nicht gewachsen.

AKW-Gegner Jürg Joss hingegen kritisiert, dass die Risse nur mit Kameras, nicht aber mit der genaueren Ultraschallmethode geprüft wurden. Dies sei «unverständlich», sagt Joss, «vor allem weil die letzte Betriebsphase fast 16 Monate statt wie üblich nur ein Jahr dauert».

Querrisse schlecht erforscht

In einem anderen Punkt aber sind sich das Ensi und Joss einig: Nach der Demontage des Kernmantels im Rahmen der AKW-Stilllegung sollen Proben der rissbefallenen Stellen aufbewahrt werden - im Interesse der Sicherheitsforschung. Das Ensi bestätigt dies auf Anfrage.

«International gesehen», seien die erst 2014 in Mühleberg entdeckten Querrisse «von besonderem Interesse», schreibt das Ensi. Die Querrisse seien anders zu beurteilen als die Längsrisse. «Die Datenlage ist wesentlich geringer als zu den Längsfehlern an den Horizontalnähten, und die Ursache ist noch Gegenstand laufender Forschungstätigkeiten in den USA.»

Dabei geht es etwa um die Frage, ob diese erst unter der Einwirkung der radioaktiven Strahlung entstanden – oder bereits Herstellungsfehler des Stahls die Ursache sind, wie in den USA momentan vermutet wird. Neben dem Ensi empfahl auch die Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit (KNS), das zweite Organ der Atomaufsicht, die Untersuchung von Proben.

Trotz der unüblichen Einmütigkeit der Atomaufsicht und ihrer Kritiker ist keineswegs sicher, ob Proben des Kernmantels nach der Demontage untersucht werden. Denn der Kernmantel ist stark verstrahlt, entsprechend aufwendig und kostspielig wäre die geschützte Aufbewahrung der Proben.

BKW trägt Kosten nicht

Die BKW jedenfalls will diese Kosten nicht übernehmen. «Forschungstätigkeiten am demontierten Kernmantel führen weder zu mehr Sicherheit noch zu mehr Effizienz bei der Stilllegung», schreibt sie auf Anfrage. «Aus diesem Grund beabsichtigt die BKW nicht, entsprechende Forschungsarbeiten durchzuführen und wird keine Proben des Kernmantels aufbewahren.» Auch das Budget des Bundes für die nukleare Sicherheitsforschung reicht laut Ensi nicht aus, um Untersuchungen am demontierten Kernmantel auszuführen.

Man bemühe sich dennoch, kündet das Ensi an. Das Aufsichtsorgan des Ensi, der Ensi-Rat, «engagiert sich dafür, dass der Bund zusätzliche Mittel für die Sicherheitsforschung zur Verfügung stellt».

Für das Ensi, das stets betont, wie wichtig der internationale Austausch für die AKW-Sicherheit sei, würde die Untersuchung der Kernmantelproben der weltweiten nuklearen Sicherheit dienen. Dagegen bestehe «für die Schweizer Kernkraftwerke kein Interesse, den Kernmantel von Mühleberg näher zu untersuchen». Denn ausser Mühleberg ist nur noch das AKW Leibstadt ein Siedewasserreaktor mit Kernmantel – und dort bestehe dieses Problem nicht.

Joss sieht dies anders. «Es ist keinesfalls ausgeschlossen, dass auch in Leibstadt Risse auftreten könnten.» Zudem gebe es in allen AKW Metallteile, die stark radioaktiv bestrahlt werden. «Wenn Probleme auftreten, kann man an solchen Proben Forschung durchführen, die im AKW nicht möglich ist.»

Der direkteste Nutzen bestünde wohl in den USA, wo etliche AKW laufen, die wie Mühleberg baugleich sind mit den Unglücksreaktoren von Fukushima. Viele von ihnen sollen 60 Jahre lang laufen – oder vielleicht sogar noch länger. Würde die Forschung am Kernmantel den Amerikanern am Ende gar helfen, solche AKW noch möglichst lange am Netz zu behalten? Für AKW-Gegner Joss ist dies kein Argument gegen die Forschung – im Gegenteil. «Gerade wenn solche riskanten Absichten bestehen, ist es umso wichtiger, die Risiken genau zu erforschen.»

Weitere Artikel zum AKW-Abbau finden Sie hier: www.akw-aabau.derbund.ch (Der Bund)