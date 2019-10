Brutale Morde im Freiluft-Irrenhaus

Der Autor

James Lee Burke wurde 1936 in Houston, Texas, geboren. Er wuchs im Grenzgebiet von Texas und Louisiana an der Golfküste der USA auf, studierte Literatur an der University of Louisiana in Lafayette und an der University of Missouri in Columbia. Er veröffentlichte in den 1960er-Jahren seine ersten Bücher, die von der Kritik gelobt wurden. Nachdem sein Roman «Lay Down My Sword & Shield» (Deutsch unter dem Titel «Zeit der Ernte» 2017 bei Heyne) 1971 floppte, bekam er für sein viertes Buch, «The Lost Get-Back Boogie», über 100 Absagen (nachdem es 1986 doch noch erschien, wurde es für den Pulitzer-Preis nominiert), und es dauerte 13 Jahre , bis er sein nächstes Buch veröffentlichen konnte.

Burke arbeitete derweil in verschiedenen Jobs, unter anderem als Lastwagenfahrer und als Reporter, als Sozialarbeiter in Los Angeles und in einem Arbeitsprogramm für arbeitslose Jugendliche in Kentucky. In den 80er-Jahren lehrte er kreatives Schreiben an der Wichita State University in Kansas.

1987 startete er mit «Neon Rain» die Serie um Dave Robicheaux, einen Ermittler in Louisiana, die inzwischen 22 Romane umfasst, von denen 16 auf Deutsch erschienen sind; die ganze Reihe wird derzeit vom Pendragon-Verlag auf Deutsch neu aufgelegt. Mit Robicheaux hatte Burke erstmals grossen Erfolg, und er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Daneben gibt es von Burke zehn Romane, in denen es um verschiedene Mitglieder und Generationen einer texanischen Familie namens Holland geht, von denen neun auch auf Deutsch erschienen sind, sowie rund ein halbes Dutzend nicht übersetzte weitere Romane.

Mit seiner Frau Pearl Pai Chu hat James Lee Burke vier Kinder. Tochter Alafair Burke, geboren 1969, studierte Juristin, ist ebenfalls erfolgreich als Krimiautorin. Burke lebt in Lolo in der Nähe von Missoula in Montana und, wie sein Held Dave Robicheaux, in New Iberia in Louisiana.

Alle weiteren Besprechungen finden Sie in der Collection «Krimi der Woche».