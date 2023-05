Polizeieinsatz in Altenheim – 95-Jährige stirbt nach Taser-Einsatz in Australien Die Bewohnerin eines Altenheims in New South Wales ist verstorben, nachdem sie bei einem Polizeieinsatz von einem Elektroschocker ausser Gefecht gesetzt worden war.

Clare Nowland auf einem Video nach einem Fallschirmsprung in Canberra im April 2008. Foto: Australian Broadcasting Corp (AP/Keystone)

Eine Woche nach einem polizeilichen Taser-Einsatz gegen eine demente 95-Jährige in Australien ist die alte Frau gestorben. «Mit grosser Trauer» müsse sie den Tod von Clare Nowland bekannt geben, erklärte die Polizei des Bundesstaates New South Wales am Mittwoch. Die 95-Jährige sei «friedlich» im Krankenhaus und umgeben von ihren Angehörigen gestorben. Gegen den verantwortlichen Polizisten wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei war vor einer Woche in ein Altenheim gerufen worden, weil eine Bewohnerin «mit einem Messer bewaffnet» war. Vor Ort forderten die Polizisten die alte Dame nach eigenen Angaben mehrfach auf, ihr Messer fallen zu lassen.

Die 95-Jährige habe sich jedoch mit ihrem Rollator «in langsamem Tempo» auf die Polizisten zubewegt. Daraufhin setzte einer der Beamten einen Elektroschocker gegen die Frau ein. Seit dem Taser-Einsatz wurde die 95-Jährige in lebensbedrohlichem Zustand im Krankenhaus behandelt, wo sie nun starb.

AFP/ij

