Unfall mit Kleinmotorrad – 84-Jähriger nach Verkehrsunfall in Niederbipp schwer verletzt Am Mittwochabend kam es zu einem Unfall zwischen einem Lieferwagen mit Anhänger und einem dreirädrigen Kleinmotorrad.

Der schwer verletzte 84-Jährige musste von der Rega ins Spital transportiert werden. (Symbolbild) Foto: Florian Cella

Am Mittwochabend, kurz vor 17.20 Uhr, kam es in Niederbipp zu einem schweren Verkehrsunfall.

Laut Angaben der Polizei fuhren ein 84-Jähriger mit einem dreirädrigen Kleinmotorrad und ein 19-Jähriger Fahrer mit einem Lieferwagen mit Anhänger hintereinander auf der Friedhofstrasse in Richtung Niederbipp. Der Lieferwagenlenker setzte daraufhin zum Überholmanöver an, wobei das Kleinmotorrad aus noch zu klärenden Gründen kippte. Dabei stürzte der 84-Jährige Lenker zu Boden und blieb schwer verletzt liegen. Nach Behandlung durch ein Ambulanzteam vor Ort musste er von der Rega in kritischem Zustand ins Spital geflogen werden.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann – insbesondere der Lenker/die Lenkerin eines Autos, das zum Zeitpunkt des Unfalls in der entgegengesetzten Richtung auf der Friedhofstrasse unterwegs war – wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

PD/law

Fehler gefunden?Jetzt melden.