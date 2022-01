Kolumne Hans Ulrich Obrist – 83, Canal Street Umgeben von Noodle-Shops und Reise-Discountern: Über ein ganz besonderes Atelierhaus in New York. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Wie konserviert man Bewegung? Und wie lässt man etwas Statisches bewegt wirken? Zwei ewige Fragen der Kunst, bewegend beantwortet von Miles Greenberg. Bild: Courtesy of the artist, Foto: Toni Hafkenscheid

Bei meiner ersten Reise nach New York seit dem Ende des amerikanischen Einreisestops versuchte ich, so viele Künstlerinnen zu treffen wie nur möglich. Je weiter die Ateliers voneinander entfernt sind, desto schwieriger wird das in der Regel, und New York ist in dieser Hinsicht einfach, doch besonders leicht gemacht hat es mir Miles Greenberg.

Sein Werk verfolge ich nun schon seit acht Jahren, was mir angesichts seines Alters immer wieder erstaunlich vorkommt, denn er ist vierundzwanzig. Miles wusste schon als Teenager in Kanada, dass er Performancekünstler ist, und als er kürzlich in ein Ateliergebäude im Süden Manhattans zog, da gehörte er längst zu den bekannten Namen in der Szene. Auch das Atelierhaus selbst, in der Canal Street Nummer 83, ist bekannt. Ich lernte es in den frühen Nullerjahren kennen, und bis heute arbeiten dort, in Chinatown, umgeben von Noodle-Shops und Reise-Discountern, einige der interessantesten Künstlerinnen.