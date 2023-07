Widerstand gegen 5G – 8000 Franken gegen mehr Strahlen In Riggisberg soll ein Mobilfunkmast aufgerüstet werden. Ein Kollektiv wehrt sich – mit einem genauen Plan. Benjamin Lauener

Bald soll die Antenne bei Riggisberg 5G+ aussenden, doch der Widerstand hat sich bereits formiert und organisiert. Foto: Beat Mathys

Einsprachen gegen 5G-Antennen sind Alltag, doch diese lässt dann doch aufhorchen. Die Swisscom will zusammen mit Sunrise den Mobilfunkmast am Oechtlenweg am Dorfrand von Riggisberg aufrüsten. Mit zusätzlicher Hardware soll in Zukunft nicht nur 5G, sondern sogar 5G+ gesendet werden können. So kann die Geschwindigkeit für Datenübertragungen noch weiter erhöht werden. Vielmehr soll hier aber die Einsprache im Zentrum stehen, denn die Personen dahinter verfolgen einen klaren Fahrplan.

Wie auf dem Telegram-Kanal von Aufrecht Schweiz zu lesen ist, haben über 80 Personen aus der Gegend eine Sammeleinsprache gegen das Vorhaben eingereicht. Diese wurde von der Gemeinde jedoch abgelehnt. Denn die kantonale Abteilung Immissionsschutz habe bekräftigt, dass alle Vorschriften eingehalten würden. Doch die Einsprecherinnen und Einsprecher geben sich damit nicht zufrieden.

Der Plan

Auf dem Telegram-Kanal wird das weitere Vorgehen wie folgt angekündigt: «Wir reichen nun spätestens am 6. Juli Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern ein.» Man sei überzeugt, der zuständige Regierungsrat Christoph Neuhaus werde diese abweisen, auch wenn sie noch so gut begründet sei. Dafür würden dann zwischen 1800 und 2200 Franken als Gebühr in Rechnung gestellt. «Gegen diesen Entscheid kann dann wiederum Beschwerde, diesmal vor Verwaltungsgericht geführt werden. Dabei ist ein Kostenvorschuss von 4000 Franken zu leisten, damit auf die Beschwerde eingetreten wird.»

Bis hierhin müsse man gehen wollen, um die Antenne zu verhindern oder das Baugesuch zumindest sistieren zu können. Die Kosten für den beigezogenen Berater betrügen schätzungsweise zwischen 1000 und 2000 Franken. «Somit ergeben sich Gesamtkosten von total rund 8000 Franken, wenn man unterliegt und nicht ans Bundesgericht weiterzieht.» Alles in allem könnte damit der Antennenbau rund anderthalb Jahre verzögert werden. Ausserdem gebe es immer noch die Möglichkeit, den Entscheid ans Bundesgericht weiterzuziehen.

Die Sammlung

Auf den Einsprachen-Fahrplan angesprochen, spricht Petra Burri von den zwei Seiten der Medaille. Sie ist Präsidentin von Aufrecht Bern und steht als einspracheberechtigte Privatperson hinter der Sammeleinsprache. «Einerseits ist es ein Vorteil, dass wir wissen, wie diese Verfahren ablaufen, andererseits ist es jedes Mal dasselbe, und das ist schade.» Sie nennt etwa den Umstand, dass jetzt schon damit gerechnet werden könne, dass die Beschwerde bei der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion abgelehnt werde, obwohl sie noch nicht einmal eingereicht sei.

Das Schreiben an den Kanton ist bereits verfasst und dürfte in den nächsten Tagen bei den Behörden eintreffen. Gegenwärtig läuft die Spendensammlung, um die langfristigen Verfahrenskosten stemmen zu können.

