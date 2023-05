Immer hungrig: Teenager essen tatsächlich viel und rund um die Uhr. Foto: Getty Images



Als werdende Mutter erfährt man alles über schlaflose Nächte, tropfende Brüste und sexuelle Abstinenz. Doch Kinder bleiben ja nicht immer Babys. Was dir keiner erzählt, ist, dass es später anders, aber nicht besser wird. Deshalb hier eine kleine Liste für Eltern von Kleinkindern. Damit ihr vorbereitet seid auf das, was da noch so kommen mag: