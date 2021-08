Tödlicher Unfall im Rosenlauigebiet – 78-Jähriger verunglückt beim Abstieg von der Dossenhütte Beim Abstieg gestürzt und mehrere Meter tief gefallen: Ein Mann ist am Mittwoch kurz vor dem Rosenlauibiwak tödlich verunfallt.

Die Dossenhütte steht am Tossengrat auf über 2600 Metern über Meer. Bruno Petroni (Archiv)

Der schwere Bergunfall ereignete sich am Mittwochvormittag im Gebiet Tossen im Rosenlauigebiet auf Gemeindeboden von Schattenhalb: Ein 78-jähriger Mann befand sich auf dem Abstieg von der Dossenhütte. Kurz vor Erreichen des Rosenlauibiwaks stürzte er und fiel mehrere Meter in die Tiefe. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, konnten Rettungskräfte, die umgehend mit dem Helikopter zur Unfallstelle geflogen wurden, nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Bei diesem handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern. Er war mit zwei weiteren Wanderern unterwegs.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, heisst es in der Mitteilung.

