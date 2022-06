Debatte in Konolfingen – 764’000 Franken für einen Pausenraum – oder doch für mehr? Die SVP spricht von Luxus, die Behörden wollen das historische Gebäude erhalten: Um die Sanierung des kleinen Feuerwehrmagazins gibt es Streit. Gabriel Volken Beat Mathys (Foto)

Im historischen Feuerwehrmagazin will der Gemeinderat auf zwei Stöcken Aufenthaltsräume für das Personal einrichten. Foto: Beat Mathys

764’000 Franken soll der Pausenraum kosten. Ein allzu stolzer Preis – findet zumindest die Konolfinger SVP. Am kommenden Dienstag wird die Gemeindeversammlung darüber abstimmen, ob für so viel Geld das historische Feuerwehrmagazin an der Bernstrasse umgebaut werden soll. Das Gebäude würde so neu als Aufenthaltsraum für die Angestellten der benachbarten Gemeindeverwaltung dienen.