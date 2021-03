Influencerin und Lokführerin – 75’000 folgen ihr durch die Schweiz Antje-Katrin Schaniel postet auf Instagram Foodbilder, Hoteltipps und Kosmetik – meistens am Nachmittag, wenn sie ihren Dienst als Lokführerin beendet hat. Nina Kobelt

Antje-Katrin Schaniel ist Influencerin – in ihrer Freizeit. Foto: Andrea Zahler

Wenn Antje-Katrin Schaniel etwas hasst, sind es «Girlie-Anlässe». Zu viel Glitter, Glamour und auch zu viel Gier. Und trotzdem ist sie manchmal zugegen, wenn Champagner fliesst und ein halbes Dutzend Handys gezückt werden. Und auch sie schiesst dann Bilder – für ihren Instagram-Account Senza Camedi.

Wir treffen Antje-Katrin Schaniel im Restaurant Igniv in Zürich, es ist ein kalter Donnerstagmorgen und so gar nicht Schickimicki, wie es ein Influencerleben vermuten lässt: Das Restaurant ist leer, tageszeitbedingt und natürlich wegen Covid-19. Sie hat diesen Ort vorgeschlagen, weil sie mit den Betreibern eine Zusammenarbeit eingegangen ist, wie es so schön heisst, irgendwann wird sie ein Bild des Lokals posten.