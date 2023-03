Am helllichten Tag – 75-Jähriger in Biel von zwei Unbekannten ausgeraubt Am Sonntagnachmittag stiessen zwei Männer einen Fussgänger zu Boden und entrissen ihm das Portemonnaie. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag gegen 15 Uhr war ein 75-jähriger Mann in Biel auf der Zentralstrasse in Richtung Kreuzplatz unterwegs, als er von zwei Unbekannten angesprochen wurde. Diese stiessen ihn zu Boden, entrissen ihm gewaltsam sein Portemonnaie und entwendeten Bargeld. Die Täter flüchteten zu Fuss in Richtung Kreuzplatz. Das Opfer blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen und hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht: So wird einer der Täter als auffallend klein, mit schmaler Gesichtsform und von magerer Statur beschrieben. Er sprach Französisch und trug zum Tatzeitpunkt einen blauen Pullover mit Kapuze.

PD/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.