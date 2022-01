Leichter Anstieg – 715 Berner Steuersünder zeigten sich 2021 selber an Auf der Berner Steuerverwaltung gingen im letzten Jahr 715 Selbstanzeigen ein. Es geht um Steuern in der Höhe von 18,4 Millionen Franken.

Stempel in der Berner Steuerverwaltung: Hier wurden 2021 715 Steuersünder vorstellig. Foto: Susanne Keller

Im Kanton Bern haben letztes 715 reuige Steuersünder von der straflosen Selbstanzeige Gebrauch gemacht – leicht mehr als im Vorjahr (674). Aus allen inzwischen veranlagten Fällen resultierten für 2021 Steuereinnahmen für Kanton und Gemeinden von total 18,4 Millionen Franken.

Die Zahl der straflosen Selbstanzeigen sank gegenüber den Vorjahren. Im Rekordjahr 2017 hatten sich 4550 Steuersünder selber angezeigt, 2018 gingen 3460 Selbstanzeigen ein, 2019 sank diese Zahl auf 1000.

Vom Instrument der straflosen Selbstanzeige kann jede und jeder «einmal im Leben» Gebrauch machen, wie der Berner Steuerverwaltung Claudio Fischer am Donnerstag vor den Medien in Erinnerung rief. Seit Einführung des Instrumentes im Jahre 2010 wurden insgesamt 3,5 Milliarden Franken an Vermögen angezeigt und nachträglich besteuert.

Über 300 Nachsteuerverfahren wegen AIA

Die Berner Steuerverwaltung erhält zudem im Rahmen des Automatischen Informationsaustauschs mit dem Ausland (AIA) seit 2018 jedes Jahr Zehntausende von Kontomeldungen. Mit 50 Prozent der Meldungen ist Deutschland der grösste Datenlieferant, wie Fischer sagte.

Die Überprüfung von rund 38'000 ausländischen Finanzdaten aus den Jahren 2017-2019 führten bislang zu insgesamt 301 Nachsteuer- und Steuerhinterziehungsverfahren. Davon sind 162 rechtskräftig. Daraus ergeben sich Nachsteuern von rund 4,8 Millionen Franken – inklusive Bussen in der Höhe von rund 1,5 Millionen Franken.

SDA/flo

