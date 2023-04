Unfall in Herzogenbuchsee – 71-jähriger Autolenker nach Unfall im Spital verstorben In Herzogenbuchsee kollidierte ein Autofahrer am Freitag mit zwei anderen Autos. Der Mann verstarb am gleichen Abend.

Ein Autofahrer hat am späten Freitagnachmittag in Herzogenbuchsee die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Kantonspolizei mitteilt. Das Auto kollidierte daraufhin mit zwei anderen Autos, einem massiven Blumentopf und mit dem Baugerüst eines Hauses. Der Mann wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo er am Abend verstarb. Ein medizinisches Problem steht als Unfallursache im Vordergrund.



Kurz vor 18 Uhr fuhr der 71-Jährige auf der Thörigenstrasse in Richtung Bern-Zürichstrasse, wo er rechts abbog. Dabei kam das Auto von der Strasse ab, fuhr auf dem Trottoir in Richtung Einmündung Wangenstrasse und kollidierte dort mit einem stillstehenden Auto. Das Auto fuhr weiter in Richtung Zürichstrasse, wo es mit einem massiven Blumentopf und anschliessend mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Dabei wurde das Auto des Lenkers rechts abgewiesen und kollidierte mit einem Baugerüst eines Hauses, wodurch es schliesslich zum Stillstand kam.



Der Lenker wurde zunächst von Anwesenden und anschliessend von einem Ambulanzteam notfallmedizinisch erstversorgt. Er wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo er am Abend verstarb.

PD/law

