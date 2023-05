Gastrokritik Jack’s Brasserie Bern – 70 Schnitzel und kochende Kellnerinnen Die legendäre Jack’s Brasserie kann mehr als ihr Wiener Schnitzel: Küchenchef Wolfgang Schmidt lässt viele Gerichte vor den Gästen zubereiten. Claudia Salzmann

Französisches Flair in derJack’s Brasserie. Mit im Bild der dienstälteste Kellner Alex Gizaw. Er arbeitet seit 25 Jahren hier. Fotos: Claudia Salzmann

Paris. Das ist unser erster Gedanke, als wir ins Jack’s beim Hotel Schweizerhof in Bern treten. Die Geschichte der historischen Brasserie ist förmlich spürbar. Davon zeugen auch all die Namen, die an den Sitzbänken angebracht sind. Der Hotelier Jack Gauer ist der Namensgeber des Lokals, das in den 1980ern eröffnet wurde.