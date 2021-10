Destination Nachthimmel – 7 Destinationen für Sterngucker An manchen Orten funkeln die Sterne nachts besonders schön. Nämlich dort, wo der Himmel dunkler ist als anderswo. Von der Insel bis zur Wüste: Hier kommen Sterngucker auf ihre Kosten. Brigitte Jurczyk (Travelcontent)

Inseln Møn und Nyord, Dänemark

Die Inseln Møn und die kleinere Nyord gehören zu den dunkelsten Gegenden Nordeuropas. In Kopenhagen ist es beispielsweise 100-mal heller als hier. Das hat den beiden Inseln in der Ostsee eine bemerkenswerte Auszeichnung eingebracht: Als erste Region Nordeuropas haben sie die Titel Dark Sky Park und Dark Sky Community (lichtgeschützte Gemeinde) erhalten. Damit zeichnet die International Dark-Sky Association (IDA) in Tucson/Arizona sogenannte Dark-Sky-Destinationen weltweit aus.

Was Sie nachts auf der Insel Møn südlich von Kopenhagen zu sehen bekommen, wird Sie begeistern. Das sonst ach so dunkle Himmelszelt ist plötzlich silbrig erleuchtet. Wie Millionen Diamanten funkeln die Sterne mit aller Strahlkraft. Die Milchstrasse ist in den Spätsommernächten zum Greifen nah. Im Herbst rückt dann die Andromeda-Galaxie heran – als kleine neblige Wolke. Obwohl 2,4 Millionen Lichtjahre entfernt, ist sie hier mit blossem Auge zu sehen!

Sternenpark Westhavelland, Deutschland

Nachts den Himmel nach Wundern absuchen, am Tag die Natur geniessen. Damit wirbt der Sternenpark Westhavelland im Nordosten Deutschlands. Denn das 1380 Quadratkilometer grosse Gebiet ist nicht nur für Hobbyastronomen reizvoll. Es besteht aus dem Naturpark Westhavelland und der Gemeinde Schollene – beides ist als Lichtschutzgebiet ausgewiesen und wurde 2014 zum ersten Sternenpark Deutschlands ernannt.

Hier ist es nachts so dunkel wie sonst nur in ganz wenigen Regionen Deutschlands. Und das, obwohl die Metropole Berlin nicht weit entfernt ist. Allein muss man nicht in den Nachthimmel schauen; es gibt geführte Nachtwanderungen, Fotoworkshops, Vorträge zur Nacht der Sternschnuppen oder etwa Paddeltouren im Mondschein.

Alqueva, Portugal

Der Grosse Bär, der Kleine Bär, Kassiopeia oder die Sternzeichen Löwe, Jungfrau und Waage – je nach Jahreszeit zeigen sich die Sternbilder am Himmel über Alqueva mitten im portugiesischen Alentejo so klar wie bei einer Unterrichtsstunde im Planetarium. Die Region um das grosse Seengebiet von Alqueva an der Grenze zu Spanien liegt auf der Rota Dark Sky – der Dark-Sky-Route. Dort haben sich verschiedene Unternehmen (Unterkünfte, Restaurants, Tourguides und andere touristische Anbieter) zusammengetan, um die Himmel- und Sternenbeobachtung in dieser in der Nacht besonders dunklen Gegend attraktiv zu machen. Angeboten werden Astrofotografie-Workshops, nächtliche Kanufahrten und geführte Touren, bei denen professionelles Equipment zur Sternenbeobachtung, zum Beispiel Teleskope, bereitgestellt wird.

Brecon Beacons, Wales

Es ist der dunkelste Fleck in ganz Grossbritannien: In einer klaren Nacht lassen sich im Brecon-Beacons-Nationalpark im Süden von Wales mit blossem Auge die Milchstrasse, Meteorschauer und sogar Sternennebel am Firmament entdecken. Das sorgte dafür, dass der Park zur fünften Dark-Sky-Destination weltweit erklärt wurde. Für Astrofotografen stellen sich die Ruinen des Klosters Llanthony Priory als besonders fotogener Vordergrund in Szene.

Atacama-Wüste, Chile

Dem Himmel ganz nah ist man auch in der Atacama-Wüste im Norden Chiles, an der Grenze zu Bolivien. Es handelt sich dabei schliesslich um die höchstgelegene Wüste der Welt. An ihrem südlichen Rand liegt das Tal Valle del Elqui. Es ist berühmt für 320 Sonnentage im Jahr und einen sensationell klaren Himmel. Nachts beginnt seine Sternstunde: Da gibt das Tal eine unvergleichliche Sicht auf das Firmament frei. Verschiedene Observatorien machen es möglich, noch etwas näher an das Weltall und seine Mysterien heranzurücken. Freunde der Astronomie kommen zum Beispiel im Observatorium Cancana mit seinen starken Teleskopen auf ihre Kosten.

Pic du Midi, Frankreich

Die höchstgelegene Sternwarte Europas liegt auf dem Pic du Midi auf 2877 Metern in den Pyrenäen. Und das schon seit 1873. Heute beherbergt sie das grösste Spiegelteleskop Frankreichs. Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts schaute man von hier oben in den Himmel. Später ermöglichten Teleskope das Kartieren von Sonnen und Planeten. Noch heute ist der Gipfel das Glück vieler Sternegucker.

Wenn keine Wolkendecke den Blick versperrt, präsentiert sich der Pic du Midi als idealer Standort für Himmelsbeobachtungen, denn es gibt hier praktisch keine Lichtverschmutzung. Angeboten werden Astronomieworkshops und Führungen durch das Planetarium. Nur schon die Anfahrt per Seilbahn ist spektakulär.

Sahara, Marokko

Das erste und einzige private Observatorium in Kombination mit einem Hotel in Marokko wird vom Deutschen Fritz Gerd Koring betrieben. Es ist der dunkle und kristallklare Himmel über der Sahara, der ihn dazu inspirierte, hier in Nordafrika eine mit verschiedenen modernen GPS-Teleskopen ausgestattete Sternwarte zu eröffnen. Von der 500 Quadratmeter grossen Dachterrasse des wie eine Kasbah gebauten Hotels hat man einen 360-Grad-Rundumblick auf die Sternbilder des Südhimmels, die in Europa ausser Sichtweite liegen.

An 300 Tagen im Jahr gibt es in klaren, wolkenlosen Nächten ohne jegliche Lichtverschmutzung (das nächste Dorf liegt 7 Kilometer entfernt) beste Gelegenheit dazu. Deshalb treffen sich hier auch immer wieder professionelle Astronomen. Einige «parken» dort sogar ihre eigenen Teleskope und verbinden sie mit ihrem Zuhause.

