Nach E-Bike-Unfall in Unterseen – 64-jährige Amerikanerin im Spital verstorben Die Frau, die am Dienstag mit ihrem E-Bike schwer verunfallt ist, ist einen Tag später an ihren Verletzungen gestorben.

Am Dienstag geriet beim Aussichtspunkt Gelbenbrunnen ein E-Bikerin auf die Gegenfahrbahn, prallte in ein Auto und wurde dabei schwer verletzt. Am Mittwochmorgen verstarb die 64-jährige Amerikanerin im Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Weitere Ermittlungen zum Unfall laufen.

PD/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.