Nach Selbstunfall in Tavannes – 61-jähriger Autolenker im Spital verstorben Am Donnerstagmorgen ist in Tavannes ein Autofahrer verunfallt. Er wurde ins Spital geflogen, wo er später verstarb.

Ein Autolenker, der am Donnerstagmorgen in Tavannes verunfallt war, ist gleichentags in den Abendstunden im Spital verstorben. Dem Unfall dürfte ein medizinisches Problem vorausgegangen sein.

Der 61-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern war laut Polizeiangaben um etwa 8.30 Uhr mit dem Auto von Tramelan herkommend in Richtung Tavannes unterwegs gewesen, als er auf dem Plateau d’Orange im Bereich des Bahnübergangs am rechten Fahrbahnrand in einen Pfeiler prallte. Das Fahrzeug wurde daraufhin auf die Seite gedreht und kam auf den Bahngeleisen zum Stillstand.

Der schwer verletzte Lenker wurde durch zufällig anwesende Personen aus dem Auto befreit und betreut, ehe er von einem Ambulanzteam und einer Rega-Crew medizinisch versorgt wurde. Schliesslich wurde der Verunfallte in kritischem Zustand mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Der Bahnverkehr war vorübergehend unterbrochen, es verkehrte ein Ersatzbus. Die Polizei ermittelt.

PD/flo