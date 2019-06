61-Jährige kracht mit Auto in Friedhofsmauer

Am Sonntagmittag fuhr in Horgen eine 61-jährige Frau mit einer 82-jährigen Beifahrerin in ihrem Personenwagen auf der steilen Kirchstrasse Richtung Seestrasse hinunter. Das Gefährt kam von der Strasse ab und prallte frontal in die Friedhofsmauer.

Bei der heftigen Kollision wurden beide Frauen verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Der Grund für das Fehlmanöver ist gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Zürich nicht bekannt.

In einen Baum geprallt

Bereits am Samstagabend um 21 Uhr war es in Wangen-Brüttisellen ebenfalls zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 24-jährige Frau fuhr mit ihrem Wagen auf der Wangenstrasse von Dübendorf in Richtung Autobahn. Ausgangs einer Linkskurve kam das Auto auf der Weidstrasse von der Strasse ab und prallte heftig gegen einen Baum.