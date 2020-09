Erste Klima-Kundgebung seit Beginn der Pandemie – 600 Menschen demonstrieren in Bern für Klimaschutz Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie hat in Bern wieder ein Klimastreik stattgefunden. Rund 600 Menschen jeglichen Alters versammelten sich dazu am Freitag auf dem Waisenhausplatz.

Handeln «wie gegen die Pandemie»: Auf dem Waisenhausplatz wurde am Freitag für Klimaschutz demonstriert. Foto: Peter Schneider Keystone/sda

Während der Reden und die Musikbeiträge trugen fast alle Teilnehmenden der Kundgebung eine Schutzmaske. Auf ihren Plakaten standen die gleichen Forderungen wie vor der Corona-Pandemie: «Nachtzüge statt Billigflüge» und «Klimaschutz macht Kinder froh und Erwachsene ebenso». Die Klimakrise sei durch die Corona-Pandemie in den Hintergrund gerückt worden, sagte eine Rednerin von Klimastreik Bern. Dabei habe die Bewältigung der Pandemie gezeigt, dass die Bundesregierung fähig sei, schnell und konsequent zu handeln. Klimastreik Bern forderte deshalb sofortiges Handeln «wie gegen die Pandemie».

Zu den Rednerinnen und Rednern gehörten Verantwortliche des Frauenstreiks, der Anti-Rassismus-Bewegung «Black lives matter» sowie der wöchentlichen Velodemonstration «Critical mass». Sie alle wollen sich zusammenschliessen für den Klimaschutz. Klimastreik, Feminismus und Anti-Rassismus «gehörten klar zusammen», so ein Redner. Am Freitag fanden schweizweit in 18 Städten Klimastreik-Demonstrationen statt. Im Kanton Bern wurde auch in Interlaken und Biel demonstriert.

SDA