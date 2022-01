Polizeieinsätze an Silvester – 60 Meldungen wegen Lärm und Streitereien – Verletzter aufgefunden

In der Silvesternacht sind rund 60 Meldungen wegen Ruhestörung und Streitereien bei der Kantonspolizei eingegangen. In Langenthal wurde ein Verletzter aufgefunden.

In der Silvesternacht sind bei der Kantonspolizei zwischen 20 Uhr und 7 Uhr rund 30 Lärmmeldungen aus dem ganzen Kanton eingegangen. Mehrheitlich handelte es sich dabei um laut feiernden Personen oder um Abbrennen von Feuerwerk, wie die Kantonspolizei mitteilt. Im gleichen Zeitraum gingen rund 30 weitere Meldungen zu mehrheitlich verbalen Streitereien ein. In einzelnen Fällen wurden Personen verletzt.

Um kurz nach Mitternacht Uhr wurde gemeldet, dass an der Zihlstrasse in Biel, eine Person bei einer Auseinandersetzung am Auge verletzt und durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht worden war. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

Verletzter in Langenthal aufgefunden

Kurz nach 3 Uhr wurde an der Marktgasse in Langenthal ein verletzter Mann mit einer Stichverletzung aufgefunden. Der Verletzte wurde ins Spital gebracht. Ermittlungen wurden aufgenommen.

Gegen 4.45 Uhr kam es an der Mittelstrasse in Biel zu einer Auseinandersetzung bei der auch ein Messer eingesetzt wurde. Ein mutmasslicher Beteiligter widersetzte sich der Polizeikontrolle. Aufgrund seines bedrohlichen Verhaltens ist ein Diensthund eingesetzt worden, der den Mann ins Bein gebissen hat, wie die Kantonspolizei in der Mitteilung weiter schreibt. Der Mann wurde medizinisch versorgt und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Aus dem ganzen Kantonsgebiet gingen zudem einzelne Meldungen aufgrund von in Brand geratenen Abfalleimern, Containern oder ähnlichem ein. Diese konnten durch die ausgerückten Feuerwehren oder die Meldenden gelöscht werden.

