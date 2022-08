Arbeitsunfall in Brügg – 58-Jähriger nach Sturz bei Schleusenarbeiten verstorben Letzten Mittwoch war ein Mann in Brügg bei Unterhaltsarbeiten an einer Schleuse mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Am Sonntag erlag er seinen Verletzungen.

Bei der Schleuse Port in Brügg war der Mann vergangenen Mittwoch verunfall (Archivbild). Foto: Beat Mathys

Ein Mann, der am Mittwoch bei Unterhaltsarbeiten in einer Schleuse in Brügg schwer verletzt worden war, ist am Sonntagmorgen im Spital verstorben. Das teilt die Kantonspolizei Bern am Montagnachmittag mit. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Der im Kanton Bern wohnhafte 58-Jährige war mehrere Meter in die Tiefe auf den Betonboden der Schleuse Port in Brügg gestürzt. Wegen Arbeiten war diese ohne Wasser. Der Schwerverletzte musste mit einem Kran geborgen werden, da der Unfallort schwer zugänglich war. Anschliessend wurde er mit der Rega kritischem Zustand mit der Rega in ein Spital geflogen.







