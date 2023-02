Neu- und Umbauten, Umnutzungen – 576 neue Wohnungen in der Stadt Bern Der Wohnungsbestand hat 2022 zugenommen. Die Zunahme ist nicht nur Neubauten zu verdanken. 110 Wohnungen sind aber auch verschwunden.

Ende 2022 befanden sich 800 neue Wohnungen noch im Bau – wie etwa die Siedlung Reichenbachstrasse 118. (Archiv) Foto: Beat Mathys

Im vergangenen Jahr hat der Wohnungsbestand in der Stadt Bern um 576 Wohnungen zugenommen. Darunter sind 292 Neubauwohnungen. Die übrigen neuen Wohnungen entstanden durch Umbauten oder Umnutzungen. 110 Wohnungen verschwanden.

Insgesamt wurden in der Stadt Bern Ende 2022 rund 78'900 Wohnungen gezählt, wie Statistik Stadt Bern am Dienstag mitteilte. Über 800 Neubauwohnungen waren zu diesem Zeitpunkt noch im Bau.

Bei der Wohnungsgrösse legten die Ein- und Vierzimmerwohnungen vergangenes Jahr am stärksten zu. Bei den sich im Bau befindlichen Wohnungen sind die Zwei- und Dreizimmerwohnungen am stärksten vertreten.

Ein Blick zurück bis in die 1990-er Jahre zeigt, dass im Zeitraum zwischen 2011 und 2015 in der Stadt Bern am meisten Neubauten entstanden. Mehr als die Hälfte der Neubauten seit 1991 entstanden nach 2010.

SDA/ske

