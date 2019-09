54 Milliarden für ein besseres Klima

Die Proteste hätten auch diese Regierung aufgerüttelt, gab Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD offen zu. «Wir haben bisher zu wenig gemacht.» Auch Kanzlerin Angela Merkel von der CDU sagte, es betrübe sie, dass Deutschland die 2007 unter ihr beschlossenen Klimaziele für 2020 nicht einhalte. «Wir leben heute nicht nachhaltig.»

Um dies zu ändern und wenigstens die Ziele für 2030 zu erreichen, beschloss Merkels Regierung am Freitag ein umfassendes Klimaschutzprogramm. Entgegen den Erwartungen bringt es vorerst keinen Systemwechsel – hin zu einem Preis für jede Form von CO 2 -Ausstoss. Die Regierung will zwar den sogenannten CO 2 -Emissionshandel auf die Bereiche Verkehr und Heizen ausdehnen. Bis 2026 soll aber nicht der Markt den Preis bestimmen, sondern die Politik: Die Preise werden von 10 Euro pro Tonne CO 2 im Jahr 2021 auf 35 Euro 2026 steigen. Ökonomen hatten Preise für 2021 von mindestens 35 bis 50 Euro und für 2030 zwischen 130 und 180 Euro empfohlen.

«Sonst spalten wir das Land»

«Allein auf einen Preis zu setzen, reicht nicht aus», begründete Malu Dreyer, die die SPD übergangsweise leitet, den Entscheid. Die Politik müsse die Menschen in dem Strukturwandel, den die Klimakrise erzwinge, mitnehmen: «Nicht jeder kann auf sein Auto verzichten, wenn er vom Land zur Arbeit pendelt. Nicht jeder kann sich schnell ein neues Auto oder eine neue Heizung leisten, wenn die alten nicht mehr klimafreundlich genug sind. Diese Menschen müssen wir unterstützen. Sonst spalten wir das Land.»

Das Kabinett legt deswegen ein kleinteiliges System von Subventionen und Steuern vor, um vor allem Verkehr und Wohnen schnell klimafreundlicher zu gestalten. Finanzminister Scholz investiert dafür allein bis 2023 mindestens 54 Milliarden Euro – mehr als alle Beobachter erwartet hatten. Dies sei möglich, ohne neue Schulden aufzunehmen, bekräftigte er.

Steuern und Subventionen