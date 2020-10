Die Zahl – 500 Pluspunkte für Albert Einstein Die Analyse eines Fotos von einem supermassiven schwarzen Loch liefert einen Test, den Einsteins allgemeine Relativitätstheorie mit Bravour besteht. Joachim Laukenmann

Foto vom Schatten eines schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie Messier 87. Foto: EHT

Schwarze Löcher sind – schwarz. Da mag es überraschen, dass Astronomen letztes Jahr das erste Foto eines schwarzen Lochs präsentierten. Schwarze Kugel vor schwarzem Hintergrund, oder so in der Art.

Tatsächlich gilt dieses Foto eines schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie Messier 87 (M87), aufgenommen mit dem Event Horizon Telescope (EHT), als Meilenstein der Astronomie. Denn es ist der fast schon ultimative Beleg, dass diese Objekte existieren. Bislang konnten schwarze Löcher nur viel indirekter nachgewiesen werden, etwa durch die rasante Umlaufbahn von Sternen (wofür dieses Jahr der Physiknobelpreis verliehen wurde) oder durch Gravitationswellen, die schwarze Löcher bei ihrer Fusion abstrahlen (Nobelpreis 2017).

Natürlich ist ein schwarzes Loch kein besonders spannendes Fotomotiv. Doch dessen direktes Umfeld kann durchaus leuchtkräftig sein. Wenn Gas um das Loch herumwirbelt, kann es sich so stark aufheizen, dass es Licht verschiedener Wellenlängen abstrahlt. Die Lichtwellen werden durch die Raumkrümmung verbogen, die das schwarze Loch durch seine Schwerkraft in der Umgebung hervorruft. Es entsteht ein ringförmiger Kranz aus elektromagnetischer Strahlung. In der Mitte sitzt, wie ein runder Schatten, das schwarze Loch.

Anhand des Schattens lässt sich prüfen, ob Albert Einstein recht hat. Auf Basis seiner allgemeinen Relativitätstheorie (ART), einer Theorie der Gravitation, wurde die Existenz von schwarzen Löchern vorhergesagt. Seit mehr als hundert Jahren suchen Physiker nach kleinen Abweichungen von Einsteins Prognosen. Denn diese könnten ein Anhaltspunkt sein, wie eine alternative und umfassendere Theorie aussehen könnte.

Da die Raumverzerrung durch das schwarze Loch wie eine Lupe wirkt und die Stärke der Lupe wiederum stark von der verwendeten Theorie der Gravitation abhängt, hängt auch die Grösse des Schattens sensibel von der Theorie ab. Wie ein internationales Forscherteam nun in den «Physical Review Letters» schreibt, stimmt die gemessene Grösse des Schattens sehr gut mit den Prognosen der ART überein.

Unterschiedliche Theorien der Gravitation machen unterschiedliche Prognosen (blauer Kreis) für die Grösse des Schattens vom schwarzen Loch. Darstellung: U. Arizona / EHT

Bisher wurde die ART meist im Zusammenhang mit eher schwachen Gravitationskräften geprüft, etwa in unserem Sonnensystem oder mittels Gravitationswellen bei fusionierenden schwarzen Löchern, die bis zu 150 Mal so schwer sind wie die Sonne. Das schwarze Loch in M87 ist aber 6,5 Milliarden Mal so schwer wie die Sonne. Mithin bietet es den bisher extremsten Test für die ART. Im Vergleich zu Tests in unserem Sonnensystem setze der Schatten des schwarzen Lochs eine rund 500 Mal strengere Grenze für die Vorhersagen einer Gravitationstheorie. Man könnte auch sagen: Es ist jetzt 500 Mal schwieriger, Einsteins ART zu widerlegen.