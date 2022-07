Retourkutsche oder Protokollfehler? – 50 Sekunden wartender Putin Es ist ein Game unter Politikern: Man lässt die anderen warten. Was der russische Präsident gerne selber tut, ist ihm nun widerfahren. Ein gefundenes Fressen für Politbeobachter.

Warten gehört zum Leben dazu – auch wenn die Weltöffentlichkeit dabei zuschaut: Wladimir Putins repetitive Verhaltensweise beim Warten auf Erdogan. Video: AFP

Viele Menschen empfinden das Warten als leere, verlorene Zeit. Langeweile, Nervosität, Ärger oder Stress: Mit diesen Emotionen hatte offensichtlich auch Wladimir Putin zu kämpfen. Im Vorfeld des Gipfels in Teheran musste der Kremlchef am Dienstagabend für ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan 50 Sekunden auf diesen warten. Eine Situation, die Putin ungewollt zur Schau stellte.

Videoaufnahmen zeigen, wie der allein dastehende Putin mehrmals von einem Bein aufs andere wechselt, angespannt wippt, die Hände faltet und das Gesicht mehrmals verzieht, als ob er einen Kaugummi im Mund hätte. Putins repetitive Verhaltensweise, aufgezeichnet von Kameras vor den Augen von Journalisten, wie auch Erdogans «Verspätung» werden somit zum gefundenen Fressen für Spekulationen.

So mutmasst der «Guardian», dass es sich um eine Art Machtspiel seitens Erdogans gehandelt habe, die Journalistin Joyce Karam wird mit der Einschätzung zitiert, dass sich in diesen 50 Sekunden auch das veränderte Gewicht Putins auf der politischen Weltbühne zeige. «Diese 50 Sekunden, die Erdogan Putin warten liess, während der zerzaust vor den Kameras steht, sagen viel darüber aus, wie viel sich nach der Ukraine verändert hat», twitterte die Korrespondentin der «National News».

Erdogan samt Delegation vor Putins Tür – Stoppuhr läuft mit

Die türkische Presse sieht bei Erdogans Verspätung eine klare Absicht, quasi eine Retourkutsche gegenüber seines russischen Amtskollegen, der diese «Geste der Dominanz» auch gern selber exerziere. Zum Beispiel im Frühling 2020.

Durch einen gemeinsamen Angriff der syrischen und der russischen Luftwaffe im Gouvernement Idlib auf die türkische Armee wurden über 30 türkische Soldaten getötet. Erdogan reiste daraufhin für ein Treffen mit Putin nach Moskau. Dieser liess ihn und seinen Stab allerdings vor geschlossenen Türen warten – für ganze zwei Minuten. Das russische Staatsfernsehen machte sich einen Spass daraus und übertrug die Aufnahmen von Erdogan und seiner Delegation – mit einer Stoppuhr. In der türkischen Öffentlichkeit wurde der Akt als tiefe Demütigung aufgefasst.

Putin lässt sie alle warten

Dass Wladimir Putin seine Macht derart und wiederholt zur Schau stellt, ist bekannt – und wurde sogar statistisch erfasst. Eine Auswertung von Radio Free Europe / Radio Liberty weist demnach aus, dass Putin seit 2003 zu offiziellen Treffen aller Art zu spät gekommen ist (Stand bis 2017).

Quelle: Radio Free Europe / Radio Liberty

Während selbst die Queen sich in Geduld üben musste – wenn auch nur für 14 Minuten – hätte sich Papst Franziskus längstens noch eine Halbzeit eines guten Fussballspiels anschauen können (50 Minuten). Spitzenreiterin im «Logbuch der Dreistigkeiten», wie die Warteliste in deutschen Medien genannt wird, ist allerdings die ehemalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Sie wartete satte vier Stunden und 15 Minuten auf das Erscheinen des ehemaligen KGB-Agenten Putin.

«Hallo, wie geht es dir? Gut?»

In Teheran drehte Erdogan den Spiess um und liess den russischen Präsidenten zappeln. Die 50 Sekunden Wartezeit sind im Vergleich zu Putins Verzögerungen jedoch kaum mehr als ein Wimpernschlag – und ein Mini-Affront. Denn als Erdogan endlich auftauchte, hob Putin in einer Geste der gespielten Verzweiflung die Arme. «Hallo, wie geht es dir, gut?», fragte Erdogan. Sie lächelten sich an und schüttelten sich die Hand.

Ob Erdogan nun zu spät oder Putin lediglich zu früh zum Treffen erschien, ist unklar. Das viral gegangene Video habe laut Beobachtern jedoch noch etwas anderes aufgezeigt: Diejenigen, die den russischen Präsidenten als unheilbar krank diagnostizierten, hätten zu sehen bekommen, dass Putin, der in knapp zwei Monaten 70 Jahre alt wird, zwar genervt, aber weder krank noch zerbrechlich wirkte.

