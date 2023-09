50 Jahre Chinderbuechlade Bern – Mit jugendlichem Elan in die Jahre gekommen Der Chinderbuechlade in der Berner Altstadt ist ein halbes Jahrhundert alt. Von Midlife-Crisis keine Spur, die nächste Generation ist schon bereit. Alexander Sury

Im Schaufenster des Chinderbuechlade: Geschäftsführerin und Inhaberin Ruth Baeriswyl sowie Mitabeiterin Alice Birrer. Foto: Adrian Moser

Der Wechsel eines Nachbarn kann manchmal ungeahnt positive Folgen haben. Lange befand sich neben dem Chinderbuechlade in der unteren Berner Altstadt ein Modeladen, der ziemlich selten Kundschaft sah. Mittlerweile ist dort eine Gelateria eingemietet – und gerade im Sommerhalbjahr beschert sie dem Chinderbuechlade viel Laufkundschaft, darunter auch Touristinnen, die während des Wartens einen Blick in das Schaufenster werfen. Und manchmal nachher auch in den Laden kommen.