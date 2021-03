Wanderer brach am Abend alleine auf – 50-Jähriger am Stanserhorn tödlich verunfallt Bei einem Bergunfall an der Nordostseite des Stanserhorns ist am Montagabend ein 50-jähriger Wanderer verunglückt.

Der Verunglückte hatte am Montagabend alleine eine Wanderung im Gebiet Stanserhorn unternommen. (Symbolbild) Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Bei einem Bergunfall an der Nordostseite des Stanserhorns ist am Montagabend ein 50-jähriger Wanderer tödlich verunfallt. Der Verunfallte konnte am Dienstagabend nach einer grossangelegten Suchaktion nur noch tot geborgen werden.

Beim verunfallten Wanderer handelt es sich um einen Mann aus Deutschland, der im Kanton Nidwalden wohnhaft war, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Dienstagabend mitteilte. Der Mann hatte am Montagabend alleine eine Wanderung im Gebiet Stanserhorn unternommen.

Eine Vermisstenmeldung für den 50-Jährigen war bei der Kantonspolizei Nidwalden am Dienstagnachmittag eingegangen. Rund 15 Retter suchten in der Folge terrestrisch und aus der Luft nach dem Vermissten. Der genaue Unfallhergang wird noch abgeklärt.

SDA