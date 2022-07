Hirnleistung im Alter – 5 Tipps für ein besseres Gedächtnis Ein Hirnforscher verrät ein paar einfache und alltagstaugliche Kniffs, die zum Erhalt eines gesunden Erinnerungsvermögens beitragen. Andreas Frei

Ältere Menschen mit Gedächtnisproblemen lesen eher Sachbücher, sagt der Hirnforscher Richard Restak. Wer weiter Romane, Krimis oder andere fiktionale Geschichten liest, trainiert demnach sein Erinnerungsvermögen. Foto: Getty Images/Westend61

Gedächtnisverlust im Alter ist nicht unvermeidbar. Das ist zumindest die Meinung von Richard Restak, einem US-Neurowissenschafter, der seit Jahrzehnten das Hirn erforscht. Seit 1977 hat der Professor über 20 Bücher zum Thema veröffentlicht und sich den Status eines Experten mit internationalen Vorlesungen und TV-Auftritten geschaffen. Sein neustes Werk «The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind» (Deutsch: «Der vollständige Ratgeber zum Gedächtnis: Die wissenschaftliche Grundlage für die Stärkung des Geistes») ist eben erschienen und enthält sieben Kapitel rund um das Erinnerungsvermögen.

Restak verrät in seinem neusten Buch, wie das für das Lernen verantwortliche Arbeitsgedächtnis besonders wichtig ist und wie Denksport, Schlafverhalten und die Ernährungsweise unser Hirn beeinflussen. Die Empfehlungen zu ausreichend Schlaf oder gesunder Ernährung fördern nicht nur die allgemeine Gesundheit, sondern auch das Gedächtnis.

Artikel zum Thema Abo Prävention von Alzheimer Mit diesen Tipps können Sie Ihr Demenzrisiko senken Abo Was tun gegen Alzheimer? Der Hirnforscher identifiziert zudem zehn «Sünden», die zu verminderter Gedächtnisleistung führen. Sieben davon stammen ursprünglich vom Neurologen Daniel Schachter, beispielsweise Zerstreutheit oder Voreingenommenheit. Restak fügte drei neue hinzu: technologische Verzerrung, technologische Ablenkung und Depression. Um diese «Sünden» zu vermeiden, hat der Neurologe für die «New York Times» die wichtigsten Tipps aus seinem neuen Buch zusammengefasst, die nicht mit Schlaf oder Ernährung, sondern rein mit Hirntraining zu tun haben. Diese sollen zur Entwicklung und zum Erhalt eines gesunden Gedächtnisses beitragen. Mehr Aufmerksamkeit

Name erfahren, Hand geschüttelt, Name vergessen: So geht es vielen beim Kennenlernen neuer Personen. Das liege nicht am Gedächtnis, sondern an der mangelnden Aufmerksamkeit, sagt Hirnforscher Restak. Foto: Getty Images

Haben Sie Mühe, sich Namen von neuen Bekanntschaften zu merken? Das ist gemäss Richard Restak wohl kein Gedächtnisdefizit, sondern ein Aufmerksamkeitsproblem. «Die Information wurde nicht richtig erfasst», erklärt der Neurologe. Unaufmerksamkeit sei der Hauptgrund für solche «Vergesslichkeit».

Zum Thema «Apropos» – der tägliche Podcast Warum unsere Aufmerksamkeit schwindet Restak empfiehlt, sich beim Lernen neuer Informationen richtig zu konzentrieren. Einen Namen könne man im Kopf beispielsweise auch mit einem Bild assoziieren. Das könne die Erinnerungsfähigkeit verbessern. Wer den Namen aber nur einmal wiederhole und sich dann anderen Personen widme, werde ihn höchstwahrscheinlich bis zur Verabschiedung vergessen haben. Es brauche wie bei allem Wiederholungen. Gedächtnisaufgaben für den Alltag

Die Einkaufsliste sollte nicht nur im Smartphone, sondern auch im Gedächtnis gespeichert sein. Erst vor der Kasse sollte die physische Liste konsultiert werden, um zu prüfen, ob man alles eingepackt hat. Foto: Getty Images

Professor Restak rät, sich und sein Gedächtnis täglich herauszufordern. Beispielsweise soll man die Einkaufsliste auswendig lernen und im Laden versuchen, die Regale nur anhand der Erinnerung abzuklappern. Auch hier rät der Experte dazu, sich die Dinge vorzustellen, die man benötigt. Die Liste sollte man erst am Schluss konsultieren, um zu überprüfen, ob und was man vergessen hat.

Alternativ kann auch Kochen das Gedächtnis trainieren, und zwar, indem man ein Rezept auswendig lernt. Regelmässiges Kochen verbessere das Arbeitsgedächtnis sehr gut, erklärt Restak. Oder auch Autofahren, wenn man dazu auf das GPS verzichte. Wer sich häufig auf Navigationsgeräte verlasse, baue sein räumliches Gedächtnis stärker ab.

Spiele

Sudoku und andere Denkspiele trainieren das Gedächtnis. Dieses kann man aber auch mit Listen herausfordern, die man für sich selber erstellt und dann umsortiert, auf einem Papier oder auch nur mental. Foto: Frank May (Keystone)

Es muss nicht gleich Schach sein, um sein Gedächtnis zu trainieren. Schon einfache Spiele wie «Wer bin ich?» seien sehr hilfreich, weil der Fragende alle Antworten im Kopf behalten müsse, um möglichst schnell zur Lösung zu kommen. Wer allein trainieren wolle, könne dies schon mit einem Stift und Blatt Papier tun, erklärt Restak. Alles, was es noch benötige, sei ein Thema, beispielsweise die Stürmer des Lieblingsteams, die man in umgekehrter Chronologie aufliste, etwa für die letzten zehn Jahre. Als nächste Stufe wiederhole man die Übung, schreibe aber nur die braunhaarigen Stürmer auf. Schliesslich könnten alle Namen nochmals in alphabetischer Reihenfolge notiert werden. Das Arbeitsgedächtnis werde so aktiviert, und die Informationen würden durch das Verschieben aktiv erhalten.

Ein mögliches anderes Thema: Filme, die man zuletzt gesehen hat. Zuerst chronologisch geordnet, dann mit wem man den Film gesehen hat, Filme zu Hause oder im Kino oder was man dazu gegessen oder getrunken hat. Solche Listen gehen auch mit Büchern, nach Autor oder Genre sortiert. Man kann alle Bücher seiner Lieblingsautorin auflisten und alphabetisch sortieren.

Es gibt eine Reihe weiterer Alltagsspiele, die das Gedächtnis trainieren: Sudoku, Wordl, Kreuzworträtsel, aber auch komplexere Videospiele für Erwachsene gehören zur Empfehlung von Restak.

Romane

Wer fiktionale Literatur liest, benötigt mehr aktive Auseinandersetzung mit dem Text und trainiert so sein Hirn, erklärt Restak. Sachbücher seien dafür weniger geeignet. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Der wohl überraschendste Tipp: Neurologe Restak empfiehlt, auch im Alter viele Romane zu lesen. Leute mit beginnenden Gedächtnisproblemen würden häufig auf Sachbücher ausweichen, erklärt der Hirnforscher dazu. Fiktionale Geschichten benötigen demnach mehr aktive Auseinandersetzung mit dem Text, da man sich merken muss, wie eine Figur charakterisiert wird oder was sie gemacht hat, um die Handlung später im Buch zu verstehen.

Man kann sich dabei auch selbst herausfordern, sich beispielsweise nach beendeter Lektüre an die Handlung des vorletzten gelesenen Buches zu erinnern: Welches waren die Eigenschaften der Charaktere, wie begann der Roman, was waren die entscheidenden Passagen?

Umgang mit Technologie

Google gibt es seit 1998 und spätestens seit die meisten Menschen das Internet auf dem Smartphone jederzeit verfügbar haben, wird auch öfter gegoogelt, statt im eigenen Gedächtnis nach einer Antwort gesucht. Foto: Google (Keystone/EPA)

Zwei der drei «Sünden», die Richard Restak neu definiert, haben mit Technologie zu tun. Diese übernehme die Aufgaben des Hirns und lenke ab, prangert der Neurologe an. Statt uns selbst Sachen zu merken, speichern wir sie ins Handy und verlassen uns darauf, dass die Information dort verfügbar ist. Wir merken sie uns nicht mehr selbst.

Wir hirnen nicht mehr darüber nach, welche Schauspieler in den letzten Jahrzehnten Batman verkörperten, sondern googeln gleich alles. Und wir lassen uns ständig von unserem Handy ablenken. Wir erhalten Nachrichten, Push-Mitteilungen oder Wetter-Updates, während wir ein Buch lesen, mit Freunden sprechen oder Netflix schauen. Das Handy bimmelt oder vibriert, wir greifen instinktiv danach.

Nicht mehr zu wissen, wo man parkiert hat, ist normal, sagt Restak. Ein Warnzeichen wäre, wenn man nicht mehr weiss, wie man zum Parkplatz gekommen ist. Foto: Getty Images

Wer im Einkaufszentrum nicht mehr genau wisse, wo das Auto parkiert sei, habe noch kein Gedächtnisproblem, sagt Richard Restak. Das sei ziemlich normal. Wer allerdings nicht mehr wisse, wie er überhaupt im Parkhaus angekommen sei, der müsse das eher als Warnhinweis sehen. Ein anderes Beispiel des Neurologen: Die Nummer des Hotelzimmers zu vergessen, sei in Ordnung, die eigene Wohnadresse nicht mehr zu wissen, aber nicht. Wer sich Sorgen um sein Gedächtnis mache, solle einen Arzt konsultieren, es könnte auch ein Hinweis auf eine andere Erkrankung sein.

Einer der häufigsten Gründe, weshalb es zu einer Verschlechterung des Gedächtnisses kommt, ist gemäss Restak denn auch eine Depression. Häufig kämen Menschen wegen Erinnerungsproblemen zu ihm, und er stelle diese Erkrankung fest. Wenn die Depression behandelt werde, verbessere das auch das Gedächtnis.

Trainieren Sie Ihr Gedächtnis regelmässig? Ja, ich mache schon einige dieser Übungen. Ja, aber mit anderen Tricks. Nein, aber ich beginne jetzt mit diesen Tipps. Nein, möchte ich auch nicht. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Andreas Frei ist seit 2017 Online-Sitemanager und Nachrichtenjournalist in der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @andreasfrei

Fehler gefunden?Jetzt melden.