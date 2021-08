Urteil in riesigem Betrugsfall – Mutmasslich hunderte Millionen Franken ergaunert Urkunden gefälscht und damit Scheingeschäfte vorgetäuscht: Das Bundesstrafgericht hat sein Urteil in einem der grössten Schweizer Betrugsfälle gesprochen.

In einem langjährigen Fall hat das Bundestrafgericht nun ein Urteil gesprochen. Foto: Keystone/Ti-Press (Symbolbild)

Eine 71-Jährige Deutsche ist von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts in Bellinzona zu 45 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Sie wurde der mehrfachen Urkundenfälschung, des gewerbsmässigen Betrugs sowie Misswirtschaft schuldig befunden.

Die Bundesanwaltschaft (BA) hatte ihr vorgeworfen, als ehemalige Geschäftsführerin der 2010 Konkurs gegangen Luzerner Maschinenhandelsfirma Fera mehrere Hundert Millionen Franken ergaunert zu haben. Es handelt sich dabei um einen der grössten Schweizer Betrugsfälle, der je vor dem Bundesstrafgericht verhandelt wurde.

Ein «sehr schweres Verschulden»

Das Gericht folgte weitgehend der Argumentation der BA, wonach die Beschuldigte von 2002 bis 2010 unzählige Urkunden gefälscht und damit Scheingeschäfte vorgetäuscht hatte, um von Banken Kredite in Millionenhöhe zu erhalten. Beurkundet wurde der Verkauf von Maschinen, welche de facto nicht verkauft waren. Die Delikte vor dem 31. August 2006 sind mittlerweile verjährt. Die Deliktsumme wurde vom Gericht gleichwohl auf mehr als 300 Millionen Franken beziffert.

Der vorsitzende Richter sprach in seiner mündlichen Urteilsbegründung von einem «sehr schweren Verschulden». Sie sei der «spiritus rector» des ganzen Betrugsdelikts gewesen, getrieben von Profitgier und egoistischen Motiven, um ihren gesellschaftlichen Status zu erhöhen. Dies habe auch ihr Verhalten in der Hauptverhandlung gezeigt, in welcher sie teure Kleidereinkäufe verteidigt und als «angemessen» bezeichnet hatte.

Sie hatte in den Jahren 2002 bis 2009 allein in der Boutique Akris in Frankfurt für rund eine Million Franken eingekauft. Etwa in der gleichen Zeit wurden Bargeldbezüge von 9,4 Millionen Franken getätigt.

Lange Verfahrensdauer strafmildernd

Die drei Richter wiesen die Argumente der Verteidigung zurück, wonach sie gar nicht Geschäftsführerin der Fera AG gewesen sei. Strafmildernd wurde anerkannt, dass seit den Vorfällen sehr viel Zeit vergangen ist und auch die Verfahrensdauer extrem lang war. Ein ehemaliger Bankvizedirektor, der wegen Gehilfenschaft zu Betrug mitangeklagt wurde, wurde im Übrigen freigesprochen.

Die Hauptverhandlung fand Anfang Juli statt, das Urteil wurde am heutigen Montagmorgen eröffnet. Für die Vollstreckung der Strafe ist der Kanton Luzern zuständig. Die gut 100 Tage Untersuchungshaft werden auf die Freiheitsstrafe angerechnet.

Anklageschrift zunächst nicht akzeptiert

Bei diesem Fall um die Fera und ihre Muttergesellschaft Blue Steel ­Holding darf man fürwahr von einer «Dinosaurier-Ermittlung» sprechen. Dabei geht es um sehr viel Geld. Mitte Dezember 2018 hatte das Bundesstrafgericht die Anklageschrift der BA noch nicht akzeptiert. Dabei war schon seit über 3000 Tagen ermittelt worden.

Bereits 2010 war ein wirtschaftliches Desaster bekannt geworden. Die Zürcher Skandi­finanz-Bank beklagte einen Schaden von rund 200 Millionen Franken und musste ihre Banktätigkeit einstellen. Ihr Fehler: Sie hatte der Fera beziehungsweise Blue Steel zu viel Vertrauen geschenkt. Die Skandifinanz hatte den Luzernern Vorfinanzierungen für den Export von Maschinen geleistet. Als die vorfinanzierten Beträge für die Schmiedepressen plötzlich nicht mehr zurückbezahlt wurden, stellte die Bank fest, dass viele der Exportgeschäfte fiktiv waren und gar nie stattgefunden hatten.

Fall noch nicht beendet

Strafrechtlich erschien die Sache nicht allzu komplex: Die Auftragsbestätigungen waren gefälscht und dienten lediglich dazu, der Bank die umfangreichen Vorfinanzierugen zu entlocken, so der Vorwurf. Die Skandifinanz und drei weitere Banken, darunter die Berner Valiant-Bank, reichten Anfang 2010 Strafanzeige ein wegen Betrugs. Die Schadenssumme bezifferten die vier Banken auf insgesamt 236 Millionen Franken.

Im Dezember 2018 wollte die BA den Fall endlich abschliessen und vor Gericht bringen. Doch das Bundesstrafgericht in Bellinzona wies die Anklageschrift wegen gravierender Mängel zurück. Die BA hat nun die Anklageschrift ergänzt – und es ist zum einem Urteil gekommen.

Der Fall ist allerdings noch nicht beendet. Die BA zeigte sich zwar zufrieden über das Urteil. Doch der Verteidiger der verurteilten Deutschen erklärte nach der Urteilseröffnung gegenüber Keystone-sda, dass er wohl Berufung einlegen werde: «Das Urteil können wir so nicht stehen lassen.»

SDA/red

