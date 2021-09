Insel Java – 41 Tote bei Brand in indonesischem Gefängnis In der Nacht, als die meisten Insassen eines Gefängnisses auf der indonesischen Insel Java noch schliefen, brach ein Feuer aus.

Bei einem Brand in einem indonesischen Gefängnis auf der Insel Java sind am frühen Mittwochmorgen zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. 41 Häftlinge starben, acht wurden schwer verletzt und 72 weitere erlitten leichte Verletzungen, sagte der Polizeichef von Jakarta, Fadil Imran, auf einer Pressekonferenz. Das Feuer brach demnach um 1:45 Uhr aus, als die meisten Insassen des Gefängnisses in Tangerang, etwas ausserhalb der Hauptstadt Jakarta, noch schliefen.

Viele Haftanstalten in Indonesien sind überfüllt und sanierungsbedürftig. Todesfälle und auch Massenausbrüche kommen deshalb immer wieder vor.

AFP/chk

